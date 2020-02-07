Слуга народа и партия Порошенко намерены продлить запрет ВК и Одноклассники

Митинг против запрета ВКонтакте / УНИАН

Никита Потураев, нардеп из фракции Слуги народа (политсила президента Владимира Зеленского), занимающий пост заместителя главы комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики, прокомментировал для Главреда перспективу продления санкций против российских соцсетей ВКонтакте и Одноклассники.

"Моя позиция, также как и большинства членов нашего комитета, да и фракции, состоит, конечно же, в том, что санкции должны быть продлены. Если будет необходимость сделать по этому поводу какое-то заявление, то я буду этот вопрос поднимать и мы будем это обсудим на комитете. Я помню, что истекает срок, но у нас в этом плане на уровне депутатов нашей фракции в комитете полный консенсус, также, как и у депутатов от Европейской Солидарности. Потому мы точно пойдем по процедуре – никакие российские соцсети мы возвращать не собираемся", - заявил он.

Напомним, ранее, в середине лета минувшего года стало известно, что отдельные украинские провайдеры предоставлять доступы к заблокированным российским сайтам: поисковику Яндекс, соцсети ВКонтакте, порталам РИА Новости, ТАСС, НТВ и т.д.

Позднее, осенью стало известно, что против одного из киевских провайдеров, который предоставлял доступ ко ВКонтакте и Одноклассникам, Нацкомиссия по вопросам регулирования связи составила административный протокол. Руководство компании подало иск против регулятора.