Край дна: киевский паб оскандалился из-за подыгрывания "Л/ДНР"

Ликвидированный главарь "ДНР" Захарченко и Юлия Чичерина / ДАН

Паб Портер, который находится на Житомирской в Киеве, попал в скандал из-за ярой поклонницы террористических "ЛНР" и "ДНР", российской певицы Юлии Чичериной.

В заведении крутили песни в исполнении Чичериной, которая среди прочего восхваляла главаря "ДНР" Александра Захарченко. Об этом сообщил в Facebook киевлянин Евгений Яковлев.

"Портер Паб", вы чё, ребята, вообще ох*рели? "Портер" на Житомирской, играет Чичерина. Это уже край дна. Увидел в сториз и охр*нел от этого. К вам наведаться лично и спросить с того, кто это допустил?" – написал он в соцсети.

"Для тех, кто вчера на свет появился: Юлия Чичерина – это самый ярый поклонник "ДНР"/"ЛНР". С недавних пор состоит в партии "За правду" Захара Прилепина. А ещё она в розыске СБУ. Берега попутали?" – добавил Яковлев.

facebook.com/evgeny.yakovlev.169

Также он опубликовал ответ администрации паба в ответ на замечание. Там отметили, что "аполитичны" и не знали о дурной славе Чичериной. Также администрация Портера пообещала в течение одного-двух дней удалить ее песни из плейлиста.

Мы все таки паб. Заведение общественного питания. Мы аполитичны. Но на счет Чичериной согласны, Гугл нам в помощь, в ближайшие день-два удалим все ее песни. Я прекрасно понимаю, к чему вы клоните. Но нет, не знал. Я ее не слушаю и не слежу за карьерой. Но чтобы больше не портить отдых вам и тем, кто знает, почистим плейлист. И спасибо, что указали на оплошность. День-два – и у нас Чичерину никто не услышит!" – говорится в сообщении.

facebook.com/evgeny.yakovlev.169

В то же время пользователи Сети оставили возмущенные комментарии под постом Яковлева.

"Авось пракатіт! - подумали вони"

"Пиз*ять вони. Пару років назад грала на Чернінівській, тоді їм х*їв натикав. Все вони знають".

"Крута відмазка"

"Щоб видалити кілька музичних файлів, потрібно... кілька секунд. тому так, нічого вони видаляти не будуть і все чудово знали".

Читайте также"Творчество душевнобольных": в Сети обескуражены клипом Чичериной о боевиках Донбасса

Напомним, в марте 2019 года одиозная российская певица Юлия Чичерина заявила, что Донбасс непременно войдет в состав России, как и остальные территории Украины.