"Демонстративный шаг": эксперт пояснил причины отставки Суркова

Эксперт пояснил отставку Суркова / facebook.com/Владислав Сурков

Российский политолог Дмитрий Орешкин высказал мнение, что отставка помощника Владимира Путина Владислава Суркова был отправлен в отставку не столько из-за изменения курса в отношении Украины, а по более основательной причине.

"Путину надо восстанавливать отношения с Западом на новом уровне. Аналог – 1975 год, Хельсинское соглашение, когда Запад признал существующие границы в Европе, что брежневская дипломатия воспринимала как победу, потому что до этого Запад не признавал аннексии стран Балтии, существования ГДР, Берлинской стены и пр. А решением 1975 года границы были зафиксированы. Путину нужно примерно то же – зафиксировать де-факто изъятие Крыма из Украины и сложившиеся ныне границы между Л/ДНР и Украиной", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Орешкина, Путин видит огромный европейский рынок сбыта, на который Кремль планирует сбывать свои ресурсы. И ему наплевать на санкции, поскольку забрать Крым у него будет невозможно.

"Пусть даже западные страны будут продолжать вводить санкции из-за Крыма. Выбить Крым из зубов крокодила будет невозможно – у крокодила пасть не разжимается. Но Путину нужно осуществить демонстративные шаги в сторону Запада, чтобы показать свою готовность с ним разговаривать. Поэтому выпускают людей, которых забрали на демонстрациях протеста, делаются незначительные шаги в сторону смягчения имиджа на Западе..." - отметил он.

Читайте также"Арахамия прав": эксперт пояснил бесперспективность гармонизации законов Украины и ЕСОрешкин подчеркнул, что одним из демонстративных шагов является отставка Суркова. Москва хочет показать, что она для лояльности Европы готова делать шаги навстречу Украине.

"Это – демонстративный акт, который должен подчеркнуть, что Россия действительно пересматривает политику в отношении Украины. По этой же причине сейчас демонстративно другая риторика в отношениях с Зеленским. Путин не зря сказал телевизионным начальникам: "Что вы все вцепились в Украину? Что, других тем нет?" - сказал эксперт.

Как ранее сообщалось, Орешкин прокомментировал недавнюю встречу президента Беларуси Александра Лукашенко с госсекретарем США Майком Помпео.