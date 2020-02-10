  1. Главная
  3. Украина

"Обкуренная мерзость": в Сети обсуждают меру пресечения "стерве" Звиробий

10 февраля 2020, 16:18

В соцсетях в адрес волонтерки полетело много нелицеприятных слов.

Звиробий избрали меру пресечения / скриншот из видео

В понедельник, 10 февраля, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения волонтерке Марусе Зверобой, которою подозревают в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому.

Прокурор просил применить к ней меру пресечения в виде личного обязательства. Суд полностью удовлетворил ходатайство.

Ее обязали сдать загранпаспорт, носить электронное средство контроля. Мера пресечения действует до 9 апреля 2020 года.

Отметим, 6 февраля волонтерке Звиробий вручили подозрение из-за угроз президенту. По словам адвоката Андрея Писаренко, ей вручили уведомление о подозрении, допросили, а также вручили ходатайство об избрании меры пресечения.

В то же время в комментариях под видеотрансляцией из зала суда в адрес Звиробий полетело много нелицеприятных слов.

"Їй в больнічку треба, покажіть її спеціалістам,вона не розуміє ні ,хто вона .ні де вона.Для суспільства небезпечна особа", - считает Наталья Москалюк-Довганюк.

"В зале суда обзывать президента сцыклом,ее в наручниках должны вывести", - убеждена Лиля Щербакова.

"Чому інші волонтери, так зухвало не ведуть себе …", - спросила Светлана Гальчинская.

"Якась обкурена або п'яна", - добавил Иван Монастырский.

"Такі базарні марусі як звіробійка тільки позорять та ганьблять украінський волонтерський та добровольчий рух і ЗСУ.. Сьогоднішня іі нагла зверхня поведінка та позування на камери в суді є тому лишнім доказом..Вивертає від таких патріоток .. А та політична шобла за іі спиною тільки підтверджує це...", - убеждена Алла Малявка.

"Савченко не за такое посадили брехню сочинили а эта мерзость на все страну угражала", - говорит Любовь Аназкая.

"На нары Марусю!!! Все должны иметь уважение к президенту, публичные угрозы презенту в Европе караются 12 лет лишения свободы!!!", - высказался Дмитрий Русов.

"Таку стерву треба зупинити", - убеждена Татьяна Хоревич.

Читайте также"Все готово к гражданской войне": Звиробий поскандалила в телеэфиреНапомним, в октябре 2019-го София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий записали видео в Facebook, полное угроз, обращенных к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мы с Марусей раньше шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказано в видео.

угроза мера пресечения Маруся Звиробий печерский райсуд новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Обкуренная мерзость": в Сети обсуждают меру пресечения "стерве" Звиробий». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:41
В Слуге народа пояснили, что будут делать с фейковыми Telegram-каналами
17:40
Вирус в Китае: cтало известно, куда поместят увезенных украинцев Видео
17:35
Киану Ривза превратили в ледяного воина Саб-Зиро из Mortal Kombat 11 Видео
17:07
Ветер свирепствует на Западной Украине: пассажирские поезда застряли
17:02
Политолог рассказал, станет ли Зеленский интегрировать ОРДЛО под власть Киева
16:55
Коронавирус нашли у еще одного украинца Видео
16:48
Глава Xbox рассказал о будущем эксклюзивных игр на платформе
16:47
Теперь распространяется по-новому: чем снова ошарашил коронавирус Видео
16:35
"Угроза коронавируса": в киевском универе из-за китайца закрыли целый этаж Видео
16:26
Ученые обосновали ответ, что появилось раньше – яйцо или курица
16:23
Витренко рассказал, как в Нафтогазе хотят взять Газпром в судебные тиски
16:18
"Обкуренная мерзость": в Сети обсуждают меру пресечения "стерве" Звиробий Видео
16:05
Когда Сретение 2020 и как отмечаем – что не забыть Видео
16:01
В Киеве впервые выступят легендарные музыканты в составе группы Sons of Apollo новости компании
15:43
"Б*яяяять как лошадь, теперь уволят": в России телеведущая похохотала над льготами Видео
15:40
Оскар 2020: засветы и откровенные наряды на церемонии награждения Фото
15:15
Windows 7 отказалась выключаться у сотен людей по всему миру
15:05
Модные асимметричные стрижки с потрясающим эффектом омоложения фото Фото
14:56
Обмен послами между Украиной и Россией: высказались у Путина
14:45
"Дегенераты подожгли": в Запорожье жестоко поиздевались над котом
14:20
Как карась в канализации: спасатели в Киеве достали из сливной ямы голого мужчину - видео 18+ Видео
14:14
"Вирус в Ухане адский": из Китая срочно эвакуируют украинцев Видео
14:00
Чернобыль 2020: дата выхода, актеры и сюжет сериала Видео
13:40
Названо популярное средство для макияжа, которое дико старит лицо
13:35
Новинки кино: Паразиты - трагикомедия о богатых и бедных Фото Видео
13:25
На Львовщине под лед ушли люди, есть жертва
13:12
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сексуальные связи и денежный нежданчик Видео
12:41
Что чаще всего провоцирует рак: онколог назвал "страшный" продукт Видео
12:36
Витамин Е – для чего и как принимать главный витамин красоты Видео
12:35
У Пристайко ответили на предложение Лаврова обменяться послами
12:31
Матюки и выбитые зубы: в украинском самолете произошло жестокое побоище - видео
12:16
"В один угол Кличко, в другой Путина": преемница Меркель отказалась стать бундесмамой Видео
12:13
Коронавирус на лайнере Diamond Princess: стало известно о состоянии зараженного украинца Видео
11:59
Маленькие женщины 2019 - самый лучший фильм-драма Видео
11:56
Ирина Морозюк в трусах спела украинский гимн и поплатилась - видео Видео
11:50
Гибель детей из России в Таиланде: названа возможная причина столкновения катеров
11:46
Ненасытный Шулявский мост: у Кличко рассказали о подорожании реконструкции путепровода
11:42
Погода на завтра: синоптик напугала прогнозом и призвала украинцев быть осторожными Видео
11:41
Від пацанки до панянки 2020: эксклюзивный саундтрек от Jerry Heil Видео
11:23
Лавров посетовал, как Зеленский "расстроил" РФ на саммите в Париже
11:01
Коболев: Приватизация Нафтогаза – простой способ снять дискуссию о зарплатах Видео
11:00
"Уровень 15-летнего мальчика": Кондратюк раскритиковал Нацотбор 2020
10:35
В Одессе сгорели 20 авто: подробности ужасного пожара и фото с места происшествия Фото
10:34
Киев подготовил новые санкции против России: кого коснутся
10:34
В Минобороны рассказали, что творится с разведением сил на Донбассе
10:31
У вырванных из лап боевиков "ЛНР" и "ДНР" заложников нет жилья - Денисова Видео
10:25
Фильм Кролик Джоджо 2020: что делать, если мой друг - Гитлер Видео
10:16
Дата выхода 7 сезона Сватов перенесена: что случилось
10:15
Коболев пообещал порадовать украинцев ценой на газ феврале 2020
10:11
Путинский режим смертельно болен мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять