"Обкуренная мерзость": в Сети обсуждают меру пресечения "стерве" Звиробий

Звиробий избрали меру пресечения / скриншот из видео

В понедельник, 10 февраля, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения волонтерке Марусе Зверобой, которою подозревают в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому.

Прокурор просил применить к ней меру пресечения в виде личного обязательства. Суд полностью удовлетворил ходатайство.

Ее обязали сдать загранпаспорт, носить электронное средство контроля. Мера пресечения действует до 9 апреля 2020 года.

Отметим, 6 февраля волонтерке Звиробий вручили подозрение из-за угроз президенту. По словам адвоката Андрея Писаренко, ей вручили уведомление о подозрении, допросили, а также вручили ходатайство об избрании меры пресечения.

В то же время в комментариях под видеотрансляцией из зала суда в адрес Звиробий полетело много нелицеприятных слов.

"Їй в больнічку треба, покажіть її спеціалістам,вона не розуміє ні ,хто вона .ні де вона.Для суспільства небезпечна особа", - считает Наталья Москалюк-Довганюк.

"В зале суда обзывать президента сцыклом,ее в наручниках должны вывести", - убеждена Лиля Щербакова.

"Чому інші волонтери, так зухвало не ведуть себе …", - спросила Светлана Гальчинская.

"Якась обкурена або п'яна", - добавил Иван Монастырский.

"Такі базарні марусі як звіробійка тільки позорять та ганьблять украінський волонтерський та добровольчий рух і ЗСУ.. Сьогоднішня іі нагла зверхня поведінка та позування на камери в суді є тому лишнім доказом..Вивертає від таких патріоток .. А та політична шобла за іі спиною тільки підтверджує це...", - убеждена Алла Малявка.

"Савченко не за такое посадили брехню сочинили а эта мерзость на все страну угражала", - говорит Любовь Аназкая.

"На нары Марусю!!! Все должны иметь уважение к президенту, публичные угрозы презенту в Европе караются 12 лет лишения свободы!!!", - высказался Дмитрий Русов.

"Таку стерву треба зупинити", - убеждена Татьяна Хоревич.

Читайте также"Все готово к гражданской войне": Звиробий поскандалила в телеэфиреНапомним, в октябре 2019-го София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий записали видео в Facebook, полное угроз, обращенных к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мы с Марусей раньше шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказано в видео.