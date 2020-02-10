В МАУ внесли изменения в перелет пассажиров с животными

В МАУ теперь можно лететь с животными по новым правилам / Reuters

Международные авиалинии Украины учредили новые правила о допуске в салон самолета животных на два килограмма больше прежнего стандарта.

Как сообщили в пресс-службе МАУ, с 12 февраля пассажир, который намерен осуществить полет с питомцем от 8 до 10 кг, может не сдавать его в багажное отделение.

"Многие из нас в "МАУ" имеют домашнего любимца, некоторые даже не одного. Поэтому мы очень хорошо понимаем, насколько критичными могут быть даже лишние 500 граммов. Соответственно, чтобы перед полетом нашим пассажирам не приходилось сажать "пушистиков" на диету или ломать голову над тем, как облегчить вес контейнера, мы добавили 2 кг до максимально разрешенной нормы, действующей у большинства авиаперевозчиков", - рассказали в компании.

В МАУ подчеркнули, что стоимость услуги остается без изменений, однако ее необходимо заказать минимум за 24 часа до вылета.

Также прежними остаются условия и для осуществления перелета служебных собак с хозяевами, имеющими инвалидность. В данном случае можно не беспокоиться весе и габаритах, но необходимо будет предоставить документ, подтверждающий стерилизацию.

Напомним, к Международному женскому дню 8 Марта Укрзализныця уже подготовилась, запланировав ряд дополнительных поездов.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук в рамках форума в Давосе объявил о том, что госкомпания Укрзализныця будет передана на длительной срок в оперативное управление немецкой компании Deutsche Bahn.