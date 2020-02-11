Ницой "проехалась" по Нацотбору на Евровидение: кого обозвала, и как отреагировали в Сети

Лариса Ницой обозвала членов жюри, экспертов и редакторов Нацотбор на Евровидение, в Сети уже отреагировали / Скриншот видео с youtube.com

Писательница Лариса Ницой считает, что члены жюри, эксперты и редакторы шоу Национальный отбор на Евровидение все годы демонстративно не уважают украинский язык, "они все козлы", в Сети уже бурно отреагировали на ее обвинение.

Литератор поделилась в Facebook, что презирает редакторов, членов жюри и экспертов Нацотбора за общение на "московском".

Ницой подчеркнула, что "московский" язык не является родным языком для украинцев и никогда не был - "московиты убивали украинцев миллионами, пытали голодом, уничтожали целыми родами лучших".

"...жюри говорили на русском. Эксперт Квинта (украинский продюсер Руслан Квинта - Ред.) говорил по-русски... жюри, эксперт и редакторы шоу (Нацотбор на Евровидение - Ред.) демонстративно все годы украинский не уважают. Они все козлы", - поделилась Ницой.

Автор полагает, что общение на "московском" - часть редакционной политики.

"…За общение на московском - презираю. За редакционную политику - так им общаться, на московском, не самые же они решили, это же им так сказали (Тина (певица Тина Кароль - Ред.) с Притулой (ведущий Сергей Притула - Ред.) говорят на украинском, Данилко (артист, продюсер Андрей Данилко, псевдоним Верка Сердючка - Ред.), Квинта и крутой чувак с Хит ФМ (гендиректор Виталий Дроздов - Ред.) говорят язом). Вот за это вы все козлы", - написала она.

Интернет-пользователи бурно отреагировали на пост Ницой. "Вот насчет "профессионализма" у меня вопрос: они так же будут нужны в других странах, или только на постсоветском пространстве?" - поставила вопрос Оксана Ковалишин.

"…Уверена, что даже те крутые эксперды не были бы против говорить на украинском, если бы канал поставил такое условие. Им же пофиг, они же деньги получают за это. Так и говорили бы. Я убеждена", - поделилась мнением Діяна Тяско.

Ранее Лариса Ницой говорила, что русскоязычные люди в Украине являются самым уязвимым слоем населения для "вирусной инфекции русский мир головного мозга". Писательница также сказала, что украинский - прививка от "русского мира".