"Ермак съел Богдана": кадровые решения Зеленского "возбудили" Сеть

Отставка Андрей Богдана "разворошила" Сеть / УНИАН

В Сети бурно отреагировали на решение президента Владимира Зеленского уволить Андрея Богдана с поста главы Офиса президента и назначить на его место своего помощника - Андрея Ермака.

Блогер, волонтер Юрий Касьянов в Facebook написал, что "Ермак съел Богдана".

Шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий полагает, что из начальства ОП ушел единственный непророссийский персонаж.

Журналист Юрий Бутусов на своей странице в соцсети спрогнозировал, что после увольнения Богдана будет попытка перезагрузить ряд других постов, в частности, в Кабинете министров.

Журналистка Алена Яхно поделилась, что среди ее друзей есть человек, который знает Ермака, и он назвал нового главу ОП жуликом.

Политолог, глава политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко в своем Telegram-канале написал, что Богдан "отмучился".

"Отмучился Богдан. Ермак принял штурвал. Теперь все будет по-другому…", - поделился мнением эксперт.

Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский своим указом уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. Также президент указами уволил Андрея Ермака с поста своего помощника и назначил главой ОП. Позже СМИ писали, что отставка Богдана - часть челночной дипломатии.