В Украине суд заблокировал 59 сайтов, в том числе новостные

Запрет сайтов произведен в рамках криминального производства / novostiua.org

Печерский районный суд Киева утвердил решение о блокировке 59 веб-сайтов, среди которых восемь новостных ресурсов, а также букмекерские компании и онлайн-казино.

"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании следующих веб-ресурсов", - говорится в сообщении Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Арест наложен в рамках криминального производства о подделке документов, отмывании денег и распространении игорного бизнеса. Согласно решению, постановление подлежит немедленному исполнению.

реди ресурсов, которые должны заблокировать, оказались восемь новостных агрегаторов и порталов "Капитал", "Вслух", SMI.Тoday, Ukr.fm, The World News, Skelet-info, "Черная метка" и Dosye.com. Среди сайтов букмекерских контор, в частности, Favorit, 1XBet и PariMatch.

НКРСИ обязала Киевстар, Vodafone, lifecell, Интертелеком и остальных украинских интернет-провайдеров, включенных в реестр операторов, закрыть доступ к таким букмекерским сайтам: skeletinfo.org; blackmark. club; dosye.com.ua; capital.ua; vgolos.info; vilkov.com; obmen. tech; belkapay.com; teachmecash.com; xlemon.biz; smi. today; ukr. fm; theworldnews.net; parimathc.com; lxslot.com; triumphcasino.com; favorit.com.ua; lxbetua.com; parimtach.com; finbet. bet; casino.flint.bet; bazabet.com.ua; vulkanstars.com; xcasino68.com; zolotoloto.com; nostalgycasino.com; vipnetgame.com; cosmolot.com.ua (с этого домена настроен редирект на сайт kosmolotonline.com - ред.); eldorado24.com; goxbet.com; gmslots.com; slotclub. casino; kozakov.com.ua; casinomoney.com.ua; xcasino57.com; slotor.com; slotclub. casino; pmcasinowin.com; joykasino.net; gmsdeluxe.com; grand-casino.com; gruppirovka. casino; wulkan777.com; 777originals.com; bosscasino.com; admiral777.com; bitcoinplay. io; vulkan24club.com; vdeluxe.net; vulkanslot.com; vulkanroyal.com; elslots.com; slotoking.com; crystalslot.com; maxbetslots.com; nikebets.com; oligarhcasino.com; pointloto.com; slotozal.com; pharaonbet.com.

Напомним, ранее Кабмин принял решение о запрете игровых автоматов под видом лотерей.

Как ранее сообщалось, решение о закрытии игровых залов связано с тем, что Верховная Рада провалила голосование за легализацию игорного бизнеса, заявил президент Владимир Зеленский.