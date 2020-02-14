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В Кабмине показали варианты интерфейса "паспорта в смартфоне"

14 февраля 2020, 07:57

Украинцам предложили выбрать один из трех вариантов электронного паспорта.

Михаил Федоров
Михаил Федоров / Фото: svobodnaya.academy

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который на данный момент болеет, показал несколько вариантов дизайна электронного паспорта гражданина для смартфона.

Он отметил, что сейчас идет работа над созданием электронного паспорта. Возможность получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы загранпаспорта и ID-карты.

"С помощью паспорта в смартфоне у нас с вами будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки (и еще много жизненных ситуаций)", – написал Федоров в Facebook.

По его словам, главными данными паспорта являются ФИО, фото и номер документа. Остальные данные было предложено скрыть. Паспорт можно будет проверить по QR-коду.

Также Федоров предложил украинцам выбрать один из предложенных вариантов электронного паспорта. 

Варианты электронного паспорта
Варианты электронного паспорта / Фото facebook.com/fedorov1991

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины планирует внедрить электронные паспорта уже к концу февраля.

Читайте такжеВ Украине запустили приложение Дія - как пользоваться и где скачать

6 февраля, в Украине презентовали мобильное приложение Дія. По словам президента Владимира Зеленского, его представлявшего, приложение Дія – один из самых активных способов внедрения программы "Государство в смартфоне". С помощью него государственные органы смогут предоставлять украинцам услуги в режиме онлайн.

Михаил Федоров электронный паспорт новости Украины смартфон загранпаспорт ID-карта
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