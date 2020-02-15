Стало известно о судьбе захваченного РФ в Азовском море экипажа украинского судна

В ФСБ устроили допрос капитана украинского судна, захваченного в Азовском море.
Сотрудники ФСБ России устроили допрос капитана украинского маломерного судна, захваченного в Азовском море в субботу, 15 февраля.
Соответствующее видео распространила в субботу пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ.
Как утверждается в сообщении, капитан признал факт незаконного вылова камбалы-калкана. "Да", - ответил он на соответствующий вопрос пограничников.
В ФСБ РФ также уверяют, что украинский моряк якобы претензий к российским пограничникам не имеет. "Нет", - ответил он на вопрос, оказывали ли на него психологическое воздействие сотрудники погранслужбы.
В сообщении отмечается, что захваченное ФСБ в Азовском море украинское судно вышло из села Райновка Запорожской области.
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Напомним, 15 февраля российские пограничники возле берегов аннексированного Крыма захватили украинское маломерное судно з четырьмя рыбаками на борту.
Как известно, в конце ноября 2019 года Украина и Россия согласовали проект протокола о распределения квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год.