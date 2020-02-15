Стало известно о судьбе захваченного РФ в Азовском море экипажа украинского судна

Захваченный ФСБ капитан украинского судна / Скриншот

Сотрудники ФСБ России устроили допрос капитана украинского маломерного судна, захваченного в Азовском море в субботу, 15 февраля.

Соответствующее видео распространила в субботу пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ.

Как утверждается в сообщении, капитан признал факт незаконного вылова камбалы-калкана. "Да", - ответил он на соответствующий вопрос пограничников.

В ФСБ РФ также уверяют, что украинский моряк якобы претензий к российским пограничникам не имеет. "Нет", - ответил он на вопрос, оказывали ли на него психологическое воздействие сотрудники погранслужбы.

В сообщении отмечается, что захваченное ФСБ в Азовском море украинское судно вышло из села Райновка Запорожской области.

/ Пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ

Читайте такжеАзовский кризис стал "тренировкой": эксперт предупредил об угрозе атаки России с моря

Напомним, 15 февраля российские пограничники возле берегов аннексированного Крыма захватили украинское маломерное судно з четырьмя рыбаками на борту.

Как известно, в конце ноября 2019 года Украина и Россия согласовали проект протокола о распределения квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год.