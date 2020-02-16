Захват украинского корабля: в Сети обнародовали имена задержанных моряков

Капитан захваченного катера/ Фото: скриншот

Народный депутат от Слуги народа Павел Мельник обнародовал имена украинских моряков, которых задержала ФСБ в Азовском море. По его словам, задержанные из села Райнивка Приморского района Запорожской области.

Нардеп опубликовал фото с мужчинами и сообщил, что именно их задержали российские силовики.

"На фото и видео допроса, распространенном в СМИ именно Максим Терехов. Это можно утверждать наверняка. (на фото - Максим с семьей). На черно-белом фото - Василий Тюркеджи. Сейчас информация в отношении рыбаков уточняется", - говорится в сообщении.

Так в руках Кремля оказались Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркежи и Максим Терехов

В свою очередь, директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил, что генконсульство Украины в Ростове-на-Дону не получало официальной информации о задержании украинцев.

"Генеральное консульство проводит мониторинг ситуации и принимает меры по получению официальной информации по указанному инциденту от компетентных органов России на территории консульского округа", – отметил дипломат в комментарии Укринформу.

Как ранее сообщал Главред, ФСБ России обнародовала фрагмент допроса захваченных в Азовском море украинских рыбаков.