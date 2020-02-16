Захват украинского корабля: у Зеленского отреагировали на действия ФСБ

ФСБ захватило украинское судно в Азовском море / dpsu.gov.ua

Представительство президента в аннексированном РФ Крыму отреагировало на захват четырех украинских моряков российскими силовиками в Азовском море. В ведомстве заверили, что отслеживают ситуацию.

"Представительство отслеживает ситуацию с задержанием граждан Украины Российской Федерацией на Азовском море. Компетентными органами проводится проверка фактов по этой ситуации", - говорится в сообщении Крым. Реалии.

Кроме того, в представительстве президента отметили необходимость определить официальную позицию по правовому статусу Азовского моря и Керченского пролива.

Как ранее сообщал Главред, по факту захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту в Азовском море прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство.