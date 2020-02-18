Пристайко рассказал, что будет с оккупантами после выборов на Донбассе

Вадим Пристайко / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко допускает, что боевики из группировок "Л/ДНР" будут представлены в местных советах на Донбассе после проведения там выборов.

С таким заявлением он выступил в телеэфире. По словам Пристайко, официальный Киев выбрал демократическую модель проведения местных выборов. При этом представители боевиков "Л/ДНР" могут снова войти в районные советы уже как украинские представители.

"Мы хотели бы предотвратить легализацию боевиков по ту сторону разграничения, именно поэтому была предложена демократическая модель – проведение местных выборов, которые там, вы знаете, длительное время не проходили. Для того, чтобы выбрать хотя бы минимальную, на самом низком уровне власть в тех местах, районах, локальную власть. Мы не говорим о депутатах, которые сядут в Верховную Раду. Нет", – заявил Пристайко.

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко не исключил полномасштабной военной операции между РФ и Беларусью. По мнению главного украинского дипломата считает, что у официального Минска остается два выхода: "с помощью зарубежных партнеров быть благоразумными и спокойными — и проиграть, или начать сражаться прямо сейчас".