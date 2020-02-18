"Им терять нечего": в Минске ответили на слова Пристайко о войне РФ с Беларусью

В Минске ответили на слова Вадима Пристайко о войне РФ с Беларусью

Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о возможной войне Беларуси с Россией прокомментировал председатель комиссии нижней палаты парламента РБ по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько.

"Я думаю, что это не очень обдуманное заявление официального лица. Им заявления такие делать легко, потому что им уже терять нечего во взаимоотношениях с Российской Федерацией. У нас отношения — они, естественно, непростые, как у любых государств, но до войны не то, что далеко, это просто немыслимо, это невероятно, этого никогда не может быть", — отметил он.

Белорусский парламентарий подчеркнул, что белорусы и россияне остаются братскими народами и "за это надо держаться", пишет РИА Новости.

Читайте такжеБеларуси грозит крымский сценарий - журналистДавыдько добавил, что ментальность белорусов отличается от украинской и отношения между Белоруссией и Россией находится "на гораздо более высоком уровне".

Напомним, в интервью чешскому изданию Respekt глава МИД Украины напомнил, что ранее предупреждал белорусов о том, что они могут столкнуться с российской агрессией, которую испытывает на себе Украина. "Мы были спокойными и терпеливыми людьми — и это будет продолжаться до тех пор, пока они не начнут убивать вас. Тогда вы тоже начинаете убивать", — добавил Пристайко.

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Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о союзе с "братской Россией". "Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - заявил белорусский лидер.