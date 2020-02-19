"Строят из себя обиженных бывших": Влащенко распекла Геращенко из-за побега от Шария

Влащенко распекла Геращенко за уход из прямого эфире / скриншот из видео

Телеведущая Наталья Влащенко обрушилась с критикой в адрес нардепа от Европейской солидарности Ирины Геращенко, которая покинула прямой эфир на одном из телеканалов после того, как к разговору присоединился по скайпу Анатолий Шарий.

"Я не смотрела эфир, но отлично помню, как мою студию внезапно покидала Ирина Подоляк (нынешний зам Владимира Бородянского), которую огорчили смена бенефициаров Зик. Я помню, как мою студию покидала Ирина Луценко с компанией депутатов, т к не "хотела дышать одним воздухом" с тогда еще журналистом Дубинским (хотя отлично дышала с ним в одной гримерной за 10 мин до эфира и вошла в студию ради демарша)", - вспомнила телеведущая.

При этом Влащенко подчеркнула, что политики не делают журналистам и каналам одолжение, когда приходят в эфиры изложить свою позицию.

"Это - не милостыня, это - ваши обязательства перед обществом. И когда вы говорите, что не хотите ходить на какие-то каналы (или к каким-то журналистам) по моральным соображениям, вы – лжете", - подчеркнула Влащенко.

Также Влащенко уточнила, что публичная дискуссия - это не теплая ванная.

"Кто вам сказал, что публичная дискуссия - это теплая ванная и вы имеете право спорить только с духовными единомышленниками? Кто вам сказал, что вы - духовные лидеры, а не случайные люди, которым мы доверили страну и вы не ДОЛЖНЫ нам вновь и вновь доказывать, что мы не ошиблись?", - вопрошает телеведущая в своем телеграм-канале.

Резюмируя, Влащенко призвала политиков "не строить из себя обиженных бывших".

"Протрезвейте, умойтесь, наденьте чистое - и ведите себя прилично. Ходите на работу, пишите законы и, по возможности, спокойно приходите в студии отвечать на вопросы...", - подытожила Влащенко.

Напомним, ранее сопредседатель фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко демонстративно покинула студию во время прямого эфира из-за включения через скайп блогера Анатолия Шария.

"Я не буду разговаривать с господином Шарием. Я не буду в День Революции Достоинства разговаривать с Шарием. Спасибо", - сказала Геращенко и вышла из студии телеканала НАШ.

К слову, Шарий такому повороту событий обрадовался и даже разразился аплодисментами.

"Вот что крест животворящий делает", - отметил он.