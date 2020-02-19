"3 года в жутких условиях": в Украину вернулся один из узников Кремля

Политзаключенный РФ вернулся в Украину / Факты

Узник Кремля и фигурант так называемого "дела украинских диверсантов" Алексей Стогний, который был осужден в Крыму, отбыл наказание и вернулся в Украину.

Как сообщила уполномоченная Рады по правам человека Людмила Денисова на странице в Facebook, все эти годы он находился в жутких условиях мест лишения свободы страны-оккупанта, что сильно сказалось на состоянии его здоровья.

"Украинский политзаключенный Алексей Стогний, которого оккупационная власть незаконно задержала в ноябре 2016 года, а впоследствии осудила - в Киеве", – написала она.

В то же время, супруга Стогния Оксана подтвердила его возвращение в Украину. По информации Объединения родственников политзаключенных Кремля, Стогний вышел на свободу еще в конце января 2020 года, но его родные предпочли не разглашать этот факт, чтобы не подвергаться опасности при выезде из оккупированного полуострова на материковую Украину. По их информации, политзаключенный входил в списки на "обмен", которые Украина передавала на переговорах с Россией.

Ранее Главред писал, что бывший узник Кремля, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов вспомнил 26 февраля 2014 года, когда советовал протестующим под крымским парламентом "брать и жечь покрышки".

"26 февраля я был в штабе Автомайдана, было много работы после революции. И раненые, и погибшие, и медицинская помощь, и какие-то дрова, и какие-то вещи. Горячая линия, и звонит телефон, и девочки передают мне телефон, мол, звонок, ответь. Звонит крымский татарин, представился, я не помню уже его имя, говорит: "Ой, мы на митинге там, с "Русским единством" толкаемся. Кипиш. Что делать?" – "Как что делать? Берите покрышки". – "А потом?" – "Потом поджигайте". И все. Для него был шок такой: Как? А? Да?". И все – они не сделали это, не готовы были идти чуть дальше", – сказал Сенцов.

Напомним, ранее Олег Сенцов заявил, что президент России Владимир Путин не вернет Крым, Украине придется дожидаться либо смерти нынешнего хозяина Кремля, либо смены власти в РФ.