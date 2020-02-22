Замес под Золотым: стали известны подробности попытки прорыва боевиков

Враг пошел на прорыв в районе Золотого / Reuters

Украинский гранатометчик Максим Хитайлов погиб в "серой зоне" на наблюдательном посту в районе Золотого Луганской области, прикрывая отход побратимов.

"Во время нападения российско-оккупационных войск 18 февраля гранатометчик Максим Хитайлов находился вместе с другим военнослужащим на временном наблюдательном посту, который расположен перед передним краем опорного пункта", - рассказали в пресс-службе Операции объединенных сил.

Во время подготовки атаки и попытки прорыва, боевики нанесли удары по этом наблюдательном посту.

Читайте такжеВ Золотом погибший боец ВСУ остался на покинутом дозорнике – волонтер"Одновременно с нанесением поражения и под его прикрытием, штурмовые группы оккупантов выдвинулись к наблюдательному посту в "серую зону". Из наших воинов трое получили ранения, еще двое были контужены. Чтобы дать возможность спасти раненых и травмированных солдат, гранатометчик Хитайлов остался возле разрушенного наблюдательного поста и сдерживал наземную атаку штормовых групп противника", - цитирует ТСН сообщение штаба ООС.

В результате двое украинских военных вытащили пострадавших и передали их для эвакуации. Хитайлов погиб в бою, а его тело осталось на посту.

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"Во время предоставленной тишины противник вместе со своими павшими забрал и тело нашего воина для дальнейшей передачи в соответствии с нормами международного гуманитарного права", - добавили в штабе Операции объединенных сил.

Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов сообщил о том, что в результате вражеской атаки ВСУ потеряли передовую позицию в серой зоне в Золотом.

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Отметим, что по данным штаба ООС, украинские военные дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией.