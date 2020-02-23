"Наша территория": в Киеве предложили дать особый статус Кубани и Брянской области

Владимир Зеленский и Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин не будет прекращать давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил политолог Олег Соскин.

"Он (Путин, - ред.) хочет создать какой-то особый статус (на Донбассе, - ред.). А особый статус давали Крыму, вот уже и нету Крыма. Теперь говорят, дайте особый статус этим двум анклавам ("ДНР" и "ЛНР", - ред.). Причем они (российское руководство, - ред.) говорят, весь Донбасс пусть будет с особым статусом", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

К слову, недавно глава МИД Вадим Пристайко заявил о том что Украина работает над изменением Минских соглашений, так как этот документ исчерпал себя, а некоторые его пункты реализовать невозможно. По словам министра, Минские соглашения от 2015 года "не просто можно, а нужно менять".

Читайте такжеИзменить Минские соглашения: во Франции выступили с предложениемПо его словам, Киев пытается убедить всех участников в том, что "Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен". При этом Россия публично выступает против внесения изменений в документ.

По мнению Соскина, предоставление особого статуса Донбассу приведет к полному уничтожению украинской государственности.

"Если этой логикой двигаться… А почему только этим особый статус, тогда давайте Одессе особый статус, Закарпатью особый статус, Галичине. Тогда у всех будет особый статус, но тогда президент на фиг нужен. Зачем тогда парламент нужен, если у всех особый статус? Тогда давайте Брянской области дадим особый статус, это вообще наша территория, Кубани давайте дадим… У нее был особый статус, она входила в Украину? Давайте провозгласим, что Украина правопреемница Киевской Руси", - отметил эксперт.

Вместе с тем он считает, что президенту Владимиру Зеленскому удалось остановить прямое столкновение Украины и России, которое было бы неминуемо, если бы Петр Порошенко остался при власти.

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"Стрелка спирали повернулась дальше. Я считаю (войны между Украиной и Россией, - ред.) не будет. Россия и так ослаблена, она не сможет вести сразу четыре войны", - добавил Соскин.

Ранее президент России Владимир Путин, коментируя возможность договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским о мире и дружбе, заявил, что "надежда умирает последней".

Читайте такжеПутин неожиданно вспомнил об уважении к украинцамНа вопрос, есть ли вероятность договориться с Зеленским о мире и о дружбе, Путин ответил: "Надежда умирает последней, есть. Но, к сожалению, вот он (президент Владимир Зеленский, – ред.) приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы. Но тем не менее мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц, смогли сейчас договориться по газу".

Российский лидер согласился с тем, что это есть проблема, что "мы теперь не друзья с Украиной, и это потеря для нас".

Напомним, в Офисе президента Владимира Зеленского ответили на последние высказывания президента России Владимира Путина об украинско-российских отношениях. В ОП считают, что взаимодействие Киева и Москвы "не должно определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров".