УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Наша территория": в Киеве предложили дать особый статус Кубани и Брянской области

23 февраля 2020, 05:20

Предоставление особого статуса Донбассу приведет к полному уничтожению украинской государственности, считает Олег Соскин.

Зеленский Путин
Владимир Зеленский и Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин не будет прекращать давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил политолог Олег Соскин.

"Он (Путин, - ред.) хочет создать какой-то особый статус (на Донбассе, - ред.). А особый статус давали Крыму, вот уже и нету Крыма. Теперь говорят, дайте особый статус этим двум анклавам ("ДНР" и "ЛНР", - ред.). Причем они (российское руководство, - ред.) говорят, весь Донбасс пусть будет с особым статусом", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

К слову, недавно глава МИД Вадим Пристайко заявил о том что Украина работает над изменением Минских соглашений, так как этот документ исчерпал себя, а некоторые его пункты реализовать невозможно. По словам министра, Минские соглашения от 2015 года "не просто можно, а нужно менять".

Читайте такжеИзменить Минские соглашения: во Франции выступили с предложениемПо его словам, Киев пытается убедить всех участников в том,  что "Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен". При этом Россия публично выступает против внесения изменений в документ.

По мнению Соскина, предоставление особого статуса Донбассу приведет к полному уничтожению украинской государственности.

"Если этой логикой двигаться… А почему только этим особый статус, тогда давайте Одессе особый статус, Закарпатью особый статус, Галичине. Тогда у всех будет особый статус, но тогда президент на фиг нужен. Зачем тогда парламент нужен, если у всех особый статус? Тогда давайте Брянской области дадим особый статус, это вообще наша территория, Кубани давайте дадим… У нее был особый статус, она входила в Украину? Давайте провозгласим, что Украина правопреемница Киевской Руси", - отметил эксперт.

Вместе с тем он считает, что президенту Владимиру Зеленскому удалось остановить прямое столкновение Украины и России, которое было бы неминуемо, если бы Петр Порошенко остался при власти.

Читайте также"Пи*ар с пропагандистской ху*ней": в Сети оценили поздравление Гончаренко с днем независимости Кубани

"Стрелка спирали повернулась дальше. Я считаю (войны между Украиной и Россией, - ред.) не будет. Россия и так ослаблена, она не сможет вести сразу четыре войны", - добавил Соскин.

Ранее президент России Владимир Путин, коментируя возможность договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским о мире и дружбе, заявил, что "надежда умирает последней".

Читайте такжеПутин неожиданно вспомнил об уважении к украинцамНа вопрос, есть ли вероятность договориться с Зеленским о мире и о дружбе, Путин ответил: "Надежда умирает последней, есть. Но, к сожалению, вот он (президент Владимир Зеленский, – ред.) приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы. Но тем не менее мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц, смогли сейчас договориться по газу".

Российский лидер согласился с тем, что это есть проблема, что "мы теперь не друзья с Украиной, и это потеря для нас".

Напомним, в Офисе президента Владимира Зеленского ответили на последние высказывания президента России Владимира Путина об украинско-российских отношениях. В ОП считают, что взаимодействие Киева и Москвы "не должно определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров".

Соскин новости России новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Наша территория": в Киеве предложили дать особый статус Кубани и Брянской области». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:20
"Наша территория": в Киеве предложили дать особый статус Кубани и Брянской области
04:49
Масленица 2020 – что приготовить и что делать в Масленичную неделю Видео
04:23
Женские стрижки для круглого лица - самые модные прически 2020: фото Фото
03:45
Эксперты рассказали, кому нельзя есть гречку
02:58
Закопал живьем: в РФ объявился подросток-"серийный убийца"
02:10
"Спасибо, под*очил": "сочная" Кищук засветила соски в микротопе
01:27
От опухолей до бесплодия: названа смертельная опасность из магазина
00:54
Скандал на Нацотборе на Евровидение: группа TVORCHI обвинила в отключении звука Видео
00:40
Порадовать знакомую: украинца задержали с ударной дозой препаратов для потенции
00:01
23 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Прохоров день Видео
22 февраля, суббота
23:58
Боксер Беринчик блестяще защитил титул WBO International: эффектное видео Видео
23:39
Вблизи Львова грузовой поезд переехал пенсионерку
23:16
В Ялте устроили военный парад с детьми к 23 февраля: абсурдные фото
22:55
В МВД заявили о желании вновь эвакуировать украинцев из Уханя Видео
22:33
Ушел из жизни советский футболист украинского происхождения
22:26
Кто поедет на Евровидение: Go-A- биография победителя Видео
21:48
"Роды будут проходить в машине": эксперт шокировал новшествами медреформы с 1 апреля
21:22
"Санжарцы, держитесь!": Комаровский посетил взбунтовавшиеся Новые Санжары Видео
21:20
Khayat пообещал не ходить больше на Евровидение, если не пройдет отбор 2020
21:20
Кто поедет на Евровидение 2020: как голосовать за участников
20:30
"За две недели я точно поправлюсь": эвакуированная из Уханя танцовщица похвалила условия в санатории Видео
20:27
"Страшно смотреть": украинка объяснила, почему не попала на "коронавирусный" рейс из Китая Видео
20:24
Квентин Тарантино стал отцом в первый раз - пол ребенка и все подробности
19:39
"Брызнули газовым баллончиком в автобус": украинка из Уханя рассказала о приеме в Новых Санжарах Видео
19:25
"Уже в Киеве": до Украины добралась новая смертельная "игра" среди детей Видео
18:45
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе Видео
18:44
Бросили раненого: стали известны детали нового прорыва боевиков на Донбассе
18:32
"Поднялась температура": Аваков объяснил, почему водителей автобусов отправили на карантин
18:30
Кто поедет на Евровидение: смотреть онлайн финал отбора 22-02-2020 Видео
17:56
"4G связь": журналист рассказал, как живет Скалецкая в медцентре Новых Санжар Видео
17:51
Смерть в доме экс-главы МИД: друг Старицкого не верит в самоубийство Видео
17:41
Замес под Золотым: стали известны подробности попытки прорыва боевиков Видео
17:21
"Я ошарашен": Кравчук приплел однополые браки к протестам в Новых Санжарах
17:00
"Взяли в кольцо": в МВД заявили о наказании за прорыв в медцентр в Новых Санжарах
16:48
Укрзализныця больше всего заработала на рейсах в Москву
16:33
"Условия нет": Милованов развенчал главный миф о рынке земли
15:50
Первая "жертва" коронавируса: Сопель ушел в отставку из-за эвакуации украинцев из Китая
15:27
Суд вынес первое решение по участнику беспорядков в Новых Санжарах Видео
15:14
"На передовую, на х*й": в Сети возмутились из-за грозящего ветерану АТО "пьяного быдла" Видео
14:38
"Поставлю раком": в Кременчуге разгорелся скандал с "хозяином народа"
14:10
"Два раза застрелился": брат "самоубийцы" из дома Кожары опроверг версию копов
14:08
У Зеленского ответили сокрушающемуся о "растаскивании" Украины и РФ Путину
13:56
В деле об убийстве Гандзюк новый поворот Видео
13:43
"Долбо*б, коронавирус в голову ударил": фото читающего стоя на руках Малюськи разозлило Сеть
13:32
Коронавирус в Италии: стало известно о второй жертве
13:28
Данилов рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах" в Новых Санжарах Видео
13:09
Сериал Друзья возвращается: HBO выпустит продолжение
13:09
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: кому грозит нервный срыв, а кому - удача в любви
13:07
"Тупо пи*дить всех": на Харьковщине люди перекрыли трассу - видео Видео
12:37
Подозрение на коронавирус в поезде Киев-Москва: стало известно о состоянии украинцев
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять