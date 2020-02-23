"Три раза упал на пистолет": смерть в доме Кожары переквалифицировали в убийство

Полиция перекалифицировала дело о гибели Старицкого / Фото: Atlantic Group

Гибель 21 февраля предпринимателя Сергея Старицкого в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары в селе Чайки под Киевом расследуется как умышленное убийство.

"Предварительно установлено, что в доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина", - сообщили правоохранители.

Для установления всех обстоятельств происшествия назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, баллистическая и химическая, отметили в правоохранительных органах.

"В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью. По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч.1 ст.115 УК Украины", - сообщили в полиции.

К слову, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941. Указанное огнестрельное оружие зарегистрировано на Леонида Кожару.

Добавим, что источники издания OBOZREVATEL в полиции сообщили, что стрельба произошла во время застолья. Одна из его участниц Марина К. сообщила, что компания выпивала с 15:00.

После женщина ушла в другую комнату отдыхать, а когда услышала выстрел, вернулась и увидела Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке.

Кроме того, согласно информации источника, характер ранения и положение тела указывают на то, что предпринимателя могли убить. На момент прибытия сотрудников полиции Кожара находился в неадекватном состоянии.

Отметим, в соцсетях смерть Старицкого в доме Кожары активно обсуждают.

"23 февраля" відмітив міністр Януковича Леонід Кожара.."за рюмкой" застрелив товариша бізнесмена Сергія Старицького..з пістоля від міністра Захарченка", - пишет Сергей Василишин.

"САМ УПАЛ НА ПИСТОЛЕТ ТРИ РАЗА", - добавил Андрей Ловцов.

Напомним, в соцсетях высказался Юрий Воловик, который сообщил, что он брат погибшего Сергея Старицкого, и подчеркнул, что не верит в самоубийство.

"Вчера вечером, в доме бывшего министра иностранных дел Украины Кожары, трагически погиб мой брат, Сергей Старицкий…Сергей очень любил жизнь и никогда бы не пошёл на такой грех! Не верьте всему тому, что сейчас будут писать", - высказался он.