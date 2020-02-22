"Два раза застрелился": брат "самоубийцы" из дома Кожары опроверг версию копов

Старицкого нашли застреленным в доме Кожары / Facebook Юрий Валовик

Появились новые детали инцидента, который произошел вечером 21 февраля в селе Чайки под Киевом в доме бывшего главы МИД Украины Сергея Кожары – там нашли застреленным предпринимателя. Правоохранители говорят, что произошло самоубийство, в то же время брат покойного не верит в эту версию.

К слову, по информации пресс-службы полиции Киевской области, дело расследуется как самоубийство. По версии полиции, киевлянин приехал в гости к семейной паре и покончил с собой, пока хозяева дома были в других комнатах особняка.

Добавим, что 56-летнего жителя Киева нашли в доме с огнестрельным ранением головы. На месте происшествия изъят пистолет "Jericho 941 PSL", патроны и гильза.

Судебно-медицинская экспертиза должна дать заключение о причинах смерти.

Отметим, в соцсетях украинцы активно комментируют ситуацию.

"Там и так все понятно, что самоубийство. Стандартная схема-один выстрел в голову и в сердце!!! Живучие самоубийцы!", - считает Александр Братушка.

"Щось дуже сумнівно щодо саме "самогубства", - высказалась Елена Ножовник.

"А уже доказано что самоубийство или там нечего доказывать и так все ясно как всегда", - сказала Тамара Лыхина.

"Опять два раза застрелился?", - вопрошает Юрий Митрофанов.

В то же время в соцсетях высказался Юрий Воловик, который сообщил, что он брат погибшего Сергей Старицкого, и подчеркнул, что не верит в самоубийство.

"Вчера вечером, в доме бывшего министра иностранных дел Украины Кожары, трагически погиб мой брат, Сергей Старицкий. В СМИ уже начали появляться статейки о неосторожном обращении с оружием и самоубийством...

Я знаю своего брата всю жизнь, завтра мы собирались как офицеры запаса, выпить по сто грамм и вспоминать присягу, данную Великой стране. Сергей очень любил жизнь и никогда бы не пошёл на такой грех! Не верьте всему тому, что сейчас будут писать...

К Богу ушёл очень чистый, честный и добрый человек! Братик, прости, что меня не было рядом!", - пишет Сергей Воловик.

Напомним, ранее сообщалось, вечером 21 февраля, в пятницу, в доме бывшего министра иностранных дел (работал в правительстве Николая Азарова) Леонида Кожары был застрелен предприниматель [sa1] Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции – самоубийство.

Сообщалось, что выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941. Указанное огнестрельное оружие зарегистрировано на экс-руководителя МИД.

Инцидент произошел в 21:50. Стало известно, что Сергей Старицкий является учредителем ООО "Спорт Медиа Проект" и ООО "C.I.U.", которые прекратили свою деятельность.