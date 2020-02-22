Самоубийство в доме Кожары: из пистолета экс-министра застрелился мужчина - видео

В доме бывшего министра застрелился мужчина / Информатор

Вечером 21 февраля, в пятницу, в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области произошла трагедия. В доме бывшего министра иностранных дел (работал в правительстве Николая Азарова) Леонида Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции – самоубийство.

По информации издания Зеркало недели, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941. Указанное огнестрельное оружие зарегистрировано на экс-руководителя МИД.

Инцидент произошел в 21:50. Стало известно, что Сергей Старицкий является учредителем ООО "Спорт Медиа Проект" и ООО "C.I.U.", которые прекратили свою деятельность.

В сети же информации о Старицком не слишком много, лишь статьи о его работе в агенстве Atlantic Group и слухи о назначении на должность на телеканале "Интер", но все это датируется 2006 годом, а более свежих новостей о мужчине нет.

По информации телеграм-канала Игоря Мосийчука, якобы Старицкий был пьян и выстрелил в себя из пистолета, зарегистрированного на Кожару. Полиция пока не подтверждает это.

На месте работали правоохранители, но они отказались комментировать ситуацию, сообщил Информатор из места событий.

"За происходящим наблюдали несколько жителей соседних домов, которые подтвердили, что в этом доме проживает семья Кожары. Других подробностей они не знают. При этом около дома собрались несколько человек в костюмах и с очень деловым видом, которые подошли к нам и предупредили, что их снимать категорически запрещено, та же ситуация повторилась, когда мы запускали стрим. Стоит отметить, что Кожары среди этих мужчин не было, а по дому напугано бегала женщина, которая, увидев съемочную группу, стала выключать свет", - сказано в сообщении издания.

Добавим, что Леонид Кожара возглавлял МИД в правительстве Николая Азарова в 2012-2014 годах. Экс-министр был членом Коммунистической партии Советского Союза и "Партии регионов". В декабре 2018 кандидатуру Кожары партия "Социалисты" выдвинула на президентские выборы, но он не баллотировался.

Напомним, ранее в городе Кременчуг Полтавской области посреди бела дня на остановке общественного транспорта неизвестный расстрелял мужчину. Пострадавший умер в больнице от полученных ранений.

Правоохранители выяснили, что между несколькими мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.