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Озвучен мотив снайпера, застрелившего на Донбассе медика Клавдию Сытник

15 февраля 2020, 19:36

Эксперты уверяют, что убийца целенаправленно стрелял в женщину.

У Клавдии Сытник осталась 11-летняя дочь / Фото: Facebook/93-я отдельная механизированная бригада Холодный Яр

Женщину-медика Клавдию Сытник на Донбассе 1 февраля убил вражеский снайпер, который знал в кого он целится и какую цель поражает.

Как сообщает издание Факты, боевики в последнее время часто стреляли возле села Новотошковское Луганской области, поэтому данная местность постоянно находилась под прицелом.

Отмечается, что представитель медиков боевиков заявил о табу на убийство на фронте людей с красным крестом на одежде. Однако снайпер решил застрелить именно ее.

"Медиков не убивают. Эта женщина не должна была умереть", — подчеркнул он.

В этот район Сытник приехала, чтобы оказать помощь бойцу, которому стало плохо. Она спешила к мужчине, чтобы измерить артериальное давление. По словам ее побратимов, медика не спасло то, что на ней был бронежилет и каска, осколки разорвавшегося снаряда попали ей в правую ногу и левую руку. А затем ее сразила пуля калибра 7,62, выпущенная вражеским снайпером. 

Эксперты не сомневаются: снайпер видел, что ранение осколками получила женщина-медик, однако его это не остановило. Вражеская пуля попала Сытник прямо в сердце, спасти ее уже было невозможно.

Двоюродный брат погибшей, кадровый военный, подполковник Виталий Король поделился воспоминаниями о том, что близкие пытались отговорить Клавдию от подписания контракта, но безуспешно.

Коллеги вспоминают, что Сытник всегда охотно хваталась за любую работу.

"На фронте выполняла не только обязанности боевого медика. Была и поваром, и психологом. Стойко переносила все тяготы и лишения армейской службы. Для всех нас была настоящим боевым побратимом, а для меня — как дочь", - вспоминает заместитель командира первого дивизиона 54-й бригады Валерий Руденко.

Почти все деньги, которые женщина зарабатывала, она отправляла домой и была главной опорой для семьи. Однако на фронте у нее была другая семья, боевая. И близкие понимали, что она уже не может без них точно так же, как и без родных.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский отреагировал на смерть на Донбассе двоих украинских бойцов ВСУ в воскресенье, 26 января.

Ранее Главред писал, что в зоне проведения ООС на Донбассе в воскресенье, 26 января, наемники России целых 12 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих. В результате жутких обстрелов сепаратистов, погибли двое бойцов ВСУ, а еще двое получили ранения средней тяжести.

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