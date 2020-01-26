"Война продолжается": Зеленский прокомментировал гибель бойцов ВСУ

Зеленский / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на смерть на Донбассе двоих украинских бойцов ВСУ в воскресенье, 26 января.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зелеснкий напомнил, что лишь с начала года на Донбассе уже погибло 11 человек.

"Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить. В этом году уже одиннадцать военных погибли в боях. Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека", - заявил глава государства.

Ранее Главред писал, что зоне проведения ООС на Донбассе в воскресенье, 26 января, наемники Россси целых 12 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих. В результате жутких обстрелов сепаратистов, погибли двое бойцов ВСУ, а еще двое получили ранения средней тяжести.

Также напомним, Кравчук озвучил способы возвращения Донбасса и Крыма.