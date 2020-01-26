Боевики устроили ад на Донбассе: двое бойцов ВСУ погибли, двое ранены

Война на Донбассе / УНИАН

В зоне проведения ООС на Донбассе в воскресенье, 26 января, наемники Россси целых 12 раз открывал и огонь по позициям украинских военнослужащих.

В результат жутких обстрелов сепаратистов, погибли двое бойцов ВСУ, а еще двое получили ранения средней тяжести. Об этом информирует вечерняя сводка штаба ООС.

Читайте такжеПутинский режим геронтократов будут сносить не их дети, а внуки

Боевики на Донбассе использовали запрещенные минометы, гранатометы, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие вблизи таких населенных пунктов: Красногоровка (дважды), Лебединское, Старогнатовка (дважды), Новогригорьевка, Гнутово, Орехово (дважды), Новотошковское (дважды), Крымское.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один защитник погиб, и один военнослужащий получил боевую травму", – сказано в сообщении.

Ранее журналист указал на последствия ухода Суркова для Донбасса.

Также напомним, Кравчук озвучил способы возвращения Донбасса и Крыма.