В зоне ООС погибла военная-медик Клавдия Сытник: что о ней известно

У Клавдии Сытник осталась 11-летняя дочь / Фото: Facebook/93-я отдельная механизированная бригада Холодный Яр

В районе Новотошковского Луганской области 1 февраля погибла боевой медик механизированной роты, сержант Клавдия Сытник вследствие сквозного обломочного ранения в грудную клетку.

"Сегодня мы потеряли бойца. От обстрела террористических вооруженных формирований в районе Новотошковского Луганской области погиб старший боевой медик механизированной роты сержант Сытник Клавдия Владимировна (девичья фамилия - Король). Она погибла от сквозного обломочного ранения в грудную клетку слева, когда несла лекарство больному бойцу. Клавдия была в средствах защиты", - сообщает в Facebook 93-я отдельная механизированная бригада Холодный Яр.

Военные рассказывают, что опасный участок в последние дни обстреливали из минометов, станковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Эксперты выясняют, осколком какого именно снаряда получила несовместимые с жизнью ранения медик.

"Клавдия родилась 25 февраля 1986 в г. Зачепиловка в Харьковской области, где постоянно проживала. Окончила Красноградский медицинский колледж, была фельдшером по образованию, проходила практику на скорой помощи. В феврале 2017-го призвалася на военную службу в Зачепиловском военкомате и заключила трехлетний контракт с ВС", - отметили в бригаде.

/ Фото: Facebook/93-я отдельная механизированная бригада Холодный Яр

/ Фото: Facebook/93-я отдельная механизированная бригада Холодный Яр

Сослуживцы сообщили, что у погибшей осталась дочь 2008 года рождения, родители и младшая сестра с ограниченными возможностями.

"Она была откровенной и справедливой. Искренняя, конкретная, если правду, то в лоб! Настоящий правдоруб. За это ее и любили", - делится друг медика Анатолий.

Офис президента высказал слова соболезнования родным и близким Клавдии Сытник в связи с ее трагической гибелью в зоне ООС.

"Сегодня в Попаснянском районе Луганской погибла молодая 33-летняя женщина. Старший боевой медик доставляла на позицию лекарства и получила осколочные ранения грудной клетки, несовместимые с жизнью. Глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память Героине", - сказано в сообщении ОП в Facebook.

Как ранее сообщалось, глава государства Владимир Зеленский отреагировал на смерть на Донбассе двоих украинских бойцов ВСУ в воскресенье, 26 января.

Ранее Главред писал, что в зоне проведения ООС на Донбассе в воскресенье, 26 января, наемники России целых 12 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих. В результате жутких обстрелов сепаратистов, погибли двое бойцов ВСУ, а еще двое получили ранения средней тяжести.