Апелляционный суд восстановил Насирова в должности главы ГФС

Роман Насиров / РБК-Украина

Экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров восстановлен в должности. Соответствующее решение принял Шестой апелляционный административный суд.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко.

"Суд оставил в силе решение первой инстанции о незаконном увольнении Насирова Кабмином Гройсмана от января 2018 года. При этом сама ГФС находится сейчас в процесс ликвидации", - говорится в сообщении.

Постановление суда может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Верховный суд Украины.

Лещенко опубликовал и постановление суда от 17 февраля 2020 года.

Постановление суда / t.me/LeshchenkoS/645

Напомним, в начале марта 2017 года правоохранители задержали Романа Насирова, его подозревали в злоупотреблении властью и служебным положением, в результате которых государству был нанесен ущерб на сумму 2 млрд гривен.

Позже Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривен. Жена внесла деньги, и Насиров вышел на свободу.

В январе 2018-го Шевченковский райсуд столицы продлил задержанному меру пресечения. Сначала Насирова отстранили от исполнения обязанностей главы Госфискальной службы, а 31 января Кабинет министров уволил его с поста.