В правительстве предрекают проблемную засуху из-за теплой зимы

Чиновники обеспокоены отсутствием воды в реках.
Серьезным вызовом в нынешнем году для Украины может стать масштабная засуха, спровоцированная чрезмерно теплой зимой.
Как заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе презентации онлайн-платформы Eco Platform, такой аномально теплой зимы в стране не было уже очень давно.
"С точки зрения возможной засухи, мы проводили в рамках деятельности Водагентства совещание. Это серьезный вызов, которого в стране раньше не было. Такая зима была когда-то в девяностых годах. Мы обсуждаем вопрос, как увеличивать мелиорацию и увеличивать площади под орошение", - заявил Оржель.
По словам министра, ведомство уже сейчас изучает проблему засухи и ищет возможные пути решения проблемы в будущем.
Напомним, из-за чрезмерно теплой зимы в Черкасской области распустились тысячи подснежников.
Ранее синоптик предупредил о весенней аномалии с засухой.