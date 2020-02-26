В правительстве предрекают проблемную засуху из-за теплой зимы

Оржель советует готовиться к засухе / УНИАН

Серьезным вызовом в нынешнем году для Украины может стать масштабная засуха, спровоцированная чрезмерно теплой зимой.

Как заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе презентации онлайн-платформы Eco Platform, такой аномально теплой зимы в стране не было уже очень давно.

"С точки зрения возможной засухи, мы проводили в рамках деятельности Водагентства совещание. Это серьезный вызов, которого в стране раньше не было. Такая зима была когда-то в девяностых годах. Мы обсуждаем вопрос, как увеличивать мелиорацию и увеличивать площади под орошение", - заявил Оржель.

По словам министра, ведомство уже сейчас изучает проблему засухи и ищет возможные пути решения проблемы в будущем.

Напомним, из-за чрезмерно теплой зимы в Черкасской области распустились тысячи подснежников.

Ранее синоптик предупредил о весенней аномалии с засухой.