"Ногой надо": Милованов поучил украинцев правильно чихать

Тимофей Милованов / facebook.com/ Тимофей Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов решил внести свою лепту в профилактику коронавируса.

Во время брифинга по государственной поддержке предприятий он рассказал о Всеукраинской информационной кампании, которую будут проводить на предприятиях в детсадах и школах, чтобы предотвратить заболевание covid-1.

В частности, Милованов продемонстрировал на себе, как правильно нужно чихать, чтобы не стать источником заражения вирусом.

Глава Минэкономики рекомендует использовать салфетку или чихать в локоть, потому что использование ладони может привести к распространению вирусов.

"Разве вы будете с кем-то обниматься, тогда надо ногой (прикрывать рот во время чихания, - ред.)", - добавил Милованов.

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Он добавил, что использованную салфетку сразу надо выбросить в мусорник и закрыть крышку, потому что, по предположению министра, эту салфетку может вытащить из мусорника ребенок и начнет ею играть.

Пользователи в Сети прокомментировали рекомендации Милованова:

"Та всім начхати на тебе", "И кто этого недоразвитого поставил министром?", "Когда ж вы уважать себя начнете... чихуны", "Дегенераты блин", "Уляна супрун відпочиває", - комментируют пользователи советы Милованова.

Напомним, ранее Милованов пожаловался на падение промышленности из-за теплой погоды.