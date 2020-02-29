Столкновения в Виннице: радикалы пошли на штурм суда

В Винницком горсуде произошли столкновения / Пресс-служба Службы судебной охраны

В субботу, 29 февраля, в Винницком городском суде во время заседания по избранию меры пресечения 22 лицам, совершившим противоправные действия в помещении Жмеринского горсовета, произошло столкновение.

В ходе драки неизвестные распылили слезоточивый газ, сообщает пресс-служба Службы судебной охраны.

Отмечается, что возле здания суда собрались около 50 человек, в том числе представители Национального корпуса и Национальных дружин.

/ Пресс-служба Службы судебной охраны

"Группой радикально настроенных лиц предпринята попытка прохода в зал судебных заседаний без соответствующего досмотра. Сотрудники Службы судебной охраны воспрепятствовали этому, в результате чего возникла потасовка, во время которой неизвестный распылил газ слезоточивого и раздражающего действия. Неизвестные лица были вытеснены сотрудниками Службы судебной охраны и покинули помещение суда", - подчеркивается в сообщени.

Сейчас судебные заседания продолжаются. Сотрудники Службы судебной охраны допускают в зал судебных заседаний только лиц, внесенных судебными распорядителями в соответствующие списки.

Напомним, 27 февраля в Жмеринке Винницкой области члены Национальных дружин попытались прорваться на заседание горсовета. Они забросали помещение дымовыми шашками и камнями.

Произошли столкновения с правоохранителями, были задержаны 20 правонарушителей.