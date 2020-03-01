Украинцы будут платить больше за стационарный телефон: новые тарифы

Укртелеком повысил абонплату / 1zoom.ru

Украинцы с воскресенья, 1 марта, будут платить больше за использование стационарного телефона. Так, Укртелеком повысил тарифы на 10% до 59,71 гривны.

Согласно сообщению пресс-службы компании, с 1 марта прекращается действие скидки на ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала для населения с 1 января.

Кроме того, украинцам увеличили плату за тарифный план "Домашний базовый" с 94 гривен до 117 гривен, при этом абоненты получат 500 минут на междугородные разговоры и 120 минут на мобильные номера. Кроме того, за тариф "Домашний безлимитный" придется заплатить уже не 99 гривен, а 123 гривны.

Как ранее сообщал Главред, с 1 марта один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций Укртелеком повышает абонентскую плату за стационарную телефонию.