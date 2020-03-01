Зеленского заметили в фитнес-клубе в центре Киева, опубликовано неожиданное фото

Владимира Зеленского нередко видят в тренажерных залах / Фейсбук В.Зеленского

Президент Владимир Зеленский сфотографировался с известным фитнес-тренером Вадимом Петровым.

При этом Зеленский и Петров были одеты в спортивную одежду, а в руках у президента находилась теннисная ракетка.

"А мы с президентом желаем всем позитивного настроения и прекрасных выходных", - подписал фото Петров в своем Instagram.

Как пишут в Сети, скорее всего, фото было сделано в фитнес-центре Gymmaxx в центре Киева.

Владимир Зеленский и Вадим Петров / Instagram / vadimpetrov.fitness

Напомним, ранее Зеленский показал, как качает бицепсы на Банковой.