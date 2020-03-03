"Потеря чувства юмора":Потураев объяснил слова о сбросе ядерной бомбы на Москву

Никита Потураев / УНИАН

Замглавы комитета украинского парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики и нардеп из фракции Слуга народа (политсила президента Зеленского) Никита Потураев назвал "ироничным высказыванием" свое заявление о сбросе на Москву ядерной бомбы.

По его мнению, откровенно "ироничное высказывание" украинцы восприняли "до паники и истерики серьезно".

"Это свидетельствует о серьезные психологические расстройства, одним из первых признаков которых является потеря чувства юмора", - рассказал нардеп.

Напомним, во время презентации концепции нового телеканала для временно оккупированных территорий Дом Никита Потураев заявил - Украина ограничена в средствах решения своих проблем с Российской Федерацией. "Атомной бомбы, чтобы швырнуть ее на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ, чтобы решить эту проблему раз и навсегда", - экспрессивно высказался нардеп.