"Швырнуть бы бомбу на Москву, но у нас ее пока нет": Потураев сделал громкое заявление

Никита Потураев

Народный депутат от партии Слуга Народа, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что Украина ограничена в средствах решения своих проблем с Российской Федерацией.

Об этом он заявил в ходе презентации концепции нового телеканала для временно оккупированных территорий, отвечая на вопрос, будет ли вестись против нового канала под названием ДОМ радио-электронная борьба.

""Она [Россия] и так это делала. Мы готовы, что против нас будет вестись радио-электронная борьба. Атомной бомбы, чтобы швырнуть ее на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ, чтобы решить эту проблему раз и навсегда", - заявил Потураев.

Это уже не первое громкое заявление Потураева. Ранее он заявлял, что вынашивает идею обратиться в лондонский суд чтобы заставить мессенджер Telegram исполнять украинское законодательство и раскрыть имена владельцев каналов.

Также политик заподозрил платформу Netflix в содействии российской пропаганде, поскольку там можно посмотреть сериал Троцкий с Константином Хабенским в главной роли.