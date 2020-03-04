Зеленский подтвердил отставку Скалецкой с поста главы Минздрава

Зоряна Скалецкая / Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Зоряна Скалецкая покинет пост главы Министерства здравоохранения. По его словам, главной задачей нового министра станет борьба с коронавирусом в Украине.

"Отдельная тема - это коронавирус. Я хочу всех успокоить. Да, у нас есть первый подтвержденный случай. Но ситуация под контролем. Все необходимые меры приняты. И я думаю, что первый брифинг нового главы Минздрава будет посвящен именно этой теме", - заявил Зеленский во время внеочередного заседания парламента в среду, 4 марта

При этом президент поблагодарил Зоряну Скалецкую за то, что оставалась с людьми в Новых Санжарах.

"Но в нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией. Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы 1 апреля", - подытожил глава государства.