"Адвокат реформ" Скалецкая пролила свет на свою отставку

Скалецкая / Фото: Facebook/Зоряна Скалецкая

Зоряна Скалецкая, которую сместили с поста министра здравоохранения, прокомментировала свою отставку. По ее словам, она не держится за свой пост.

"Я не держусь на должность. Я была адвокатом реформ, адвокатом изменений, которые дают возможность людям быть более защищенными в получении медицинской помощи. Я этим буду заниматься и дальше. Помощь нужна на уровне учреждений, и на уровне руководства регионов, и руководства страны. Я думаю, что мои знания будут полезными и нужными и дальше", - отметила Скалецкая

При этом она указала, что не обсуждала с президентом Владимиром Зеленским перестановки в правительстве.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский подтвердил, что Зоряна Скалецкая покинет пост главы Министерства здравоохранения.