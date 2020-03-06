"Праздник остается с душком": Ницой рассказала, что нужно сделать с 8 Марта

Лариса Ницой / Главред

Украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, дала комментарий по поводу того, нужен ли Украине праздник 8 Марта.

"Вместо 8 марта в привычном смысле я бы придумала украинский праздник. Ведь, если женщины хотят получать цветы и подарочки в определенный день, а мужчины хотят их приветствовать и дарить все это, и если уж сложилась такая традиция, пусть уже будет "Праздник дарования цветов девушкам" (конечно, это - условный вариант названия). Мы должны наполнить этот праздник другими смыслами, но суть - праздник весны и цветов - пусть бы оставалась", - заявила она.

По мнению Ницой, за праздником 8 Марта даже в 2020-м продолжают тянуться советский шлейф и аромат.

"И пока все остается, как есть, у нас сохраняется советское "Восьмое марта", которое было создано еще Кларой Цеткин. Хотя все уже забыли о Цеткин, однако за этим днем ​​все еще тянется советский шлейф. А, следовательно, этот праздник остается с душком", - подытожила она.

Напомним, ранее Лариса Ницой заявляла о том, что члены жюри, эксперты и редакторы Национального отбора на Евровидение демонстративно не уважают украинский язык, раз общаются на "московском языке". До этого писательница со своим супругом, историком Андреем Ницоем, анонсировала выпуск рок-оперы Штурм Москвы.

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