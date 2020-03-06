Назвал замминистра "бабой": депутат от Слуги народа угодил в сексистский скандал

Даниил Гетманцев назвал коллегу "бабой" / Скриншот

Депутат от Слуги народа Даниил Гетманцев оказался в эпицентре сексистского скандала из-за телефонной переписки на заседании Верховной рады.

Фото переписки обнародовал блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook. Судя по снимку, Гетманцев общался в мессенджере с главой парламентского бюджетного комитета, нардепом от Слуги народа Юрием Аристовым.

В сообщении политик назвал "бабой" экс-помощницу бывшего нардепа от Европейской солидарности Нины Южаниной.

"Он хочет брать первым заместителем бабу, которая работала на Южанину в комитете у меня, которую я выгнал", — пишет Гетманцев.

Блогер отметил, что такое поведение недостойно мужчины, а тем более политика и народного депутата.

"Неужели он против назначения этой женщины заместителем, лишь из-за ее пола? Неужели он уволил ее из комитета, лишь по гендерному признаку? Разве нормальный народный депутат и нормальный мужчина, может себе такое позволить?", — добавил Шнайдер.

Напомним, нардеп от партии Европейская солидарность Ирина Геращенко нашла повод не голосовать за Дениса Шмыгаля: по ее словам, он сексист.

Как ранее сообщалось, народного депутата Украины Антона Яценко, избранного по 200 округу в Черкасской области, обвинили в недостойном поведении. С таким обращение выступили сотрудницы исполнительного комитета Уманского городского совета.