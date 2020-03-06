В Украине пригрозили ограничить использование воды

В Украине существует дефицит воды / УНИАН

Государственное агентство водных ресурсов Украины впервые рассматривает вариант ограничения использования воды потребителями.

Как сообщается на сайте ведомства, экстренные меры связаны с аномальными осенью и зимой 2019-2020 годов.

Уточняется, что Украина впервые за 120 лет оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут привести к ограничению прав водопользователей в использовании воды.

В Госводагентстве констатируют, что согласно статье 45 Водного кодекса, в случае наступления маловодья права водопользователей могут быть ограничены. Также закон позволяет изменить условия водопользования, в том числе сбросы воды через плотины ГЭС.

"Вместе с тем акцентируем внимание, что в случае принятия таких мер приоритетность будет предоставляться обеспечению питьевых и бытовых нужд украинцев", — отметили в ведомстве.

Читайте также"Вода пойдет сразу": Данилов назвал условие возобновления поставок в КрымСогласно данным Укргидрометцентра, на большинстве рек страны сейчас фиксируется маловодье и традиционное весеннее половодье в нынешнем году не произойдет. По мнению экспертов, такая тенденция может привести к пересыханию малых водотоков.

Также экологи обеспокоены ситуацией на реке Рось. В частности, планируют пересмотреть режимы работы водохранилищ в бассейне реки Рось и, в случае необходимости, ограничить права водопользователей. Фиксированное использование воды коснется, в первую очередь, предприятий малой энергетики и промышленности.

Как ранее сообщал Главред, новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости подачи воды в Крым с материковой Украины, поскольку на аннексированном полуострове живут украинцы и он является территорией нашей страны.

Позже он объяснил, что правительство не может подавать воду в аннексированный Россией Крым до возвращения полуострова в состав Украины.