Рядом с телом в подъезде его оружие: в Житомире нашли убитым волонтера

Олега Котенко нашли мертвым / facebook.com/kovalchukgalya

В Житомире в подъезде дома нашли застреленным предпринимателя, волонтера и бывшего военнослужащего 95-й бригады Олега Котенко.

"6 марта в Житомирский отдела полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с огнестрельным ранением в подъезде одного из домов областного центра", - говорится в сообщении местных копов.

Правоохранители уточнили, что рядом с телом находилась зарегистрированное оружие, владельцем которого он был.

По информации полиции, зафиксированные в ходе первоочередных мероприятий обстоятельства свидетельствуют о самоубийстве.

О погибшем известно, что у него остались жена и две дочери.

Полиция начала уголовное производство по факту гибели и выясняет все обстоятельства происшествия.

В то же время жительница Житомира Галина Ковальчук написала в Facebook, что мертвым нашли Олега Котенко. При этом она подчеркнула, что не верит в случайность.

"Олег Котенко. Человек. Разведчик. Волонтер. Строитель. Друг, которого сегодня не стало. Ты бесконечно храбрый, сильный и честный. Ничего себе, все людям. Ты безгранично любил свою семью, своих девочек и работу, от которой горели глаза. Ты вдохновлял и всегда имел миллионы планов и замыслов. Нету слов. Все. В случайности не верю, не верю", - отметила Ковальчук.

В комментариях под сообщением Ковальчук пользователи Сети пишут, что Котенко убили.

"Так, саме так. Він життєрадісна, активна, позитивна людина, яке понад усе любила цей світ, країну і друзів. Ніколи не повірю у самогубство", - отметила Людмила Блащук.

"Царство небесное. Светлый был человек. Не могу поверить, что это самоубийство...", - добавил Сергей Поплавский.

"В голову не вкладається! Олег позитивна людина і завжди казав правду в очі! Кохана дружина, доньки яких він обожнював, улюблене хобі, плани на майбутнє і відверта правда, яка багатьом не подобалась ((( Ох, Олеже-Олеже, наш Кот в голові не вкладається.......", - пишет Елена Власенко.

"Не вірю я у версію мусарів. Людина котра мала б на меті вкоротити собі життя, після дтп не ходила б на лікування", - считает Михаил Гвоздецкий.

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