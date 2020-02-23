Осиротели трое детей: под Кировоградом погиб известный волонтер

Роман Бойко погиб в результате несчастного случая / Фото: Гречка. инфо

В селе Диковка Знаменского района Кировоградской области в результате трагического инцидента на местном ставке утонул волонтер и общественный деятель Роман Бойко с позывным Чуб.

Как сообщает портал Гречка, причиной смерти называют несчастный случай. Подробности гибели пока не обнародованы.

Бойко был активным участником Революции Достоинства в Кропивницком, а также служил во время начала войны на Донбассе в местном воинкомате.

Волонтер был основателем детско-юношеского центра Сич и лагеря Жизнь на деревьях. Он всегда принимал активное участие в жизни своего населенного пункта. В 2016 году Бойко основал свою фирму и посвятил себя работе в рыбном хозяйстве.

У погибшего остались жена Елена и трое детей. О месте, времени и дате похорон будет извещено позже.

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