Москва готовится присоединить "ДНР" - бывший глава МИД Украины

Климкин рассказал о зачистке украинского языка в "ДНР" / УНИАН

Оккупационная власть "ДНР" начала "зачищать" украинский язык из-за планов Москвы присоединить эти территории к РФ, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

"Так называемый народный совет так называемой "ДНР" принял решение о "зачистке" украинского языка - он уже не будет государственным. Россия готовится забрать эти территории независимо от дальнейшего статуса и для этого строит российскую реальность второго сорта", - высказался Климкин на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, выдача жителям оккупированных территорий российских паспортов, принятие решения о как-бы границе так называемой "ДНР" в пределах Донецкой области, "зачистка" сознания - это все элементы одного плана. А предложенные Путиным новые поправки к конституции РФ это легитимизируют.

"Поэтому любая договоренность с Россией без наших западных партнеров будет способствовать реализации российского сценария. Первым пунктом плана будет принуждение к прямому диалогу с оккупационными администрациями РФ. Любые междусобойчики с Россией всегда плохо заканчиваются", - предостерег Климкин.

В то же время он подчеркнул: "Если ЕС хочет прогресса по Донбассу - пусть туда заходит. Это и будет достойное решение для тех, кто претендует на лидерство на континенте".

Отметим, в комментариях под сообщением Климкина украинцы пишут, что Россия уничтожает Украину поэтапно.

"Росія винищує Україну ментально, ідеологічно і теріторіально. Відкусує по шматку. Наступним областями будуть Харківська, Одеська, Запорізька... В планах повне знищення.Але якщо навіть на цьому тлі відбулося таке глибоке відродження української національної волі, то мабуть зуськи. Джина більше у пляшку не повернути", - пишет Инесса Садкова.

"А хто нині лідер в ЄС? Макрон зовсім збожеволів із тими московитами, Меркель ледве добуває свій термін, скандинави, як завжди, нейтральні, Джонсон теж із Європи, але готується до декрету... Хіба що прибалти наші традиційні друзі, Польща, але вони не мають тієї ваги.P. S. Мадяри, як завжди, "палки в колеса" ставитимуть", - обратил внимание Олег Миронов.

"Ситій європі Україна цікава, як буфер між цивілізацією та диким "ведмедем", європі більше цікавий мед ведмедя (газ, нафта і т.д.) Ніхто в європі не хоче віддавати чи ризикувати життям десь там в Україні, дуже лагідна реакція НАТО на конфлікт між членом НАТО - Туреччиною і росією тому підтвердження, що ніхто ні за кого воювати і вмирати не буде", - отметил Григорий Левкив.

Читайте также"Время идет": Зеленский поставил ультиматум Путину по войне на ДонбассеНапомним, ранее сообщалось, в самопровозглашенной "ДНР" так называемый "Народный совет" сделал серьезный шаг в сторону Российской Федерации и признал русский язык "единственным государственным".

Изменить статус русского языка в "ДНР" предложил главарь псевдореспублики Денис Пушилин, а "парламентарии" такую инициативу поддержали.

"…применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации", – заявили в "Народном совете".