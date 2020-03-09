Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде

Владимир Зеленский в роли Голобородько в сериале Слуга народа / 1plus1.video/sluga-naroda

Президент Украины Владимир Зеленский, который засветился на обложке британского The Guardian, рассказал изданию, почему не может передвигаться на велосипеде, как это делал его герой из сериала Слуга народа.

Оказалось, что все дело в обеспечении безопасности президента.

"Они (украинцы, - Главред) ждали велосипед, но мне не разрешают. Почему? Потому что охрана отвечает за мою безопасность, и эта ответственность урегулирована законодательством. То есть они несут уголовную ответственность, если со мной, не дай Бог, что-то случится. Поэтому пока без велосипедов. Ну, это пока. Думаю, мы все-таки наведем порядок, чтобы все мы могли ездить на велосипеде", - рассказал Зеленский.

Президент отметил, что по той же причине не может переехать из здания в центре Киева на ул. Банковой в другое место.

"А переехать просто в любое помещение мне не позволяет охрана. Я и так "порезал" кортеж. У нас там было по 12-20 машин, сейчас мы ездим на трех", - сказал глава государства.

На вопрос журналиста о том, чем отличается президент Зеленский от президента Голобородько в реальной жизни, глава государства ответил так: "В кино было легче. Там было пару часов, а здесь - пять лет".

Напомним, 4 марта в Верховной Раде нардепы освистали Алексея Гончаренко из Европейской солидарности, который сравнил президента Владимира Зеленского с героем сериала Слуга народа.

"Я слушал это выступление президента и несколько раз даже аплодировал, но никак не мог понять, кто это выступает: Голобородько или Зеленский? Если Голобородько, то в конце должен был появиться автомат! А если Зеленский, то к кому вы обращались?" - заявил Гончаренко в зале парламента.