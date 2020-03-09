УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде

9 марта 2020, 01:44

Президент надеется, что все скоро смогут передвигаться на велосипеде.

Зеленский, Голобородько, Слуга народа
Владимир Зеленский в роли Голобородько в сериале Слуга народа / 1plus1.video/sluga-naroda

Президент Украины Владимир Зеленский, который засветился на обложке британского The Guardian, рассказал изданию, почему не может передвигаться на велосипеде, как это делал его герой из сериала Слуга народа.

Оказалось, что все дело в обеспечении безопасности президента.

"Они (украинцы, - Главред) ждали велосипед, но мне не разрешают. Почему? Потому что охрана отвечает за мою безопасность, и эта ответственность урегулирована законодательством. То есть они несут уголовную ответственность, если со мной, не дай Бог, что-то случится. Поэтому пока без велосипедов. Ну, это пока. Думаю, мы все-таки наведем порядок, чтобы все мы могли ездить на велосипеде", - рассказал Зеленский.

Президент отметил, что по той же причине не может переехать из здания в центре Киева на ул. Банковой в другое место. 

"А переехать просто в любое помещение мне не позволяет охрана. Я и так "порезал" кортеж. У нас там было по 12-20 машин, сейчас мы ездим на трех", - сказал глава государства.

На вопрос журналиста о том, чем отличается президент Зеленский от президента Голобородько в реальной жизни, глава государства ответил так: "В кино было легче. Там было пару часов, а здесь - пять лет".

Напомним, 4 марта в Верховной Раде нардепы освистали Алексея Гончаренко из Европейской солидарности, который сравнил президента Владимира Зеленского с героем сериала Слуга народа.

"Я слушал это выступление президента и несколько раз даже аплодировал, но никак не мог понять, кто это выступает: Голобородько или Зеленский? Если Голобородько, то в конце должен был появиться автомат! А если Зеленский, то к кому вы обращались?" -  заявил Гончаренко в зале парламента.

Владимир Зеленский велосипед новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:44
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
01:14
Как коронавирус повлияет на экономику: эксперты оценили возможный ущерб
01:00
"Черная дыра": украинцев предупредили об экологической катастрофе
00:38
В Черновицкой области пошли на беспрецедентные меры из-за коронавируса
00:19
9 марта – какой сегодня праздник: что делать в Пурим и День Тараса Видео
08 марта, воскресенье
23:55
Житомир под угрозой: у женщины заподозрили жуткий коронавирус
23:13
В России депутат опозорился эротическим поздравлением с 8 марта Видео
23:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 8 выпуск 08-03-2020: вокальные бои Видео
22:53
Как настроить себя на похудение: простые советы
22:39
"Это ужасно": Зеленский разнес в пух и прах свой рабочий кабинет
21:49
"Нет команды": эксперт оценил программу Шмыгаля
21:16
"Остановить патриархальный вирус": Femen провели голую акцию к 8 марта Видео
21:15
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: новая страсть и легкий флирт
21:04
Как не поправиться в пост: диетолог назвала правило Видео
20:57
Ученые объяснили, почему рак молочной железы убивает и мужчин
20:15
Кровавое убийство: во Львове нашли трупы двух женщин
19:58
Отключение отопления в Киеве: у Кличко сделали неожиданное заявление
19:47
Конец земельной реформы: Милованов сделал неожиданный прогноз
19:33
"Наведем порядок": Зеленский рассказал, кто запрещает ему ездить на велосипеде
18:57
В Минобразования подготовили неприятный сюрприз для студентов-контрактников: подробности
18:35
"На х*й из Украины": во Львове феминисток забросали яйцами
18:10
Украина получит от Канады $1,5 миллиона: на что пойдут деньги
18:00
Побоище в Лиге чемпионов: футболисты били фанатов и плевались в толпу Видео
17:35
Дать отпор РФ на море: США передадут Украине патрульные катера Mark VI
17:28
"Просто цирк": в Донецке торжественно на камеру состоялось открытие мусорного бака
16:57
"Вода без проблем пойдет": у Зеленского оценили водную проблему Крыма
16:47
Пламя подбиралось к домам: путинские наемники устроили крупный пожар возле Марьинки
16:29
"Глупый вид на фото": Малюська поздравил с 8 марта
16:28
США приняли неожиданное решение о судьбе пассажиров лайнера с коронавирусом Видео
16:00
Целебный японский маникюр – самый модный весенний маникюр 2020: фото Фото
15:28
"Масла вообще нет": Зеленский рассказал о жестких переговорах с Путиным
15:20
"Еще бы Путина на скамью подсудимых": завтра в Гааге "судный день" по делу MH17 - детали Видео
14:25
"Каждой женщине по собачке элитной породы": в Сети появились открытки к 8 марта с Порошенко, Кивой и Богданом Фото
14:18
Погода на завтра: где ждать роскошный апрель в марте
13:57
Известное американское издание вляпалось в скандал из-за карты с "российским" Крымом
13:37
"Мразь": Слепаков оригинально поздравил женщин с 8 марта Видео
13:32
"Угроза серьезного кризиса": Украина рискует остаться без инвестиций
13:25
Мода 2020 весна – в моду вошли сумки из 60-х под крокодиловую кожу: фото Фото
13:09
"Сидите, курва, по норах": в Украине еще 20 подозрений на коронавирус не подтвердились
13:05
"Это я": Зеленский сделал заявление по поводу Скалецкой
12:58
Зеленский дал тревожный прогноз относительно отношения украинцев к членству в ЕС
12:20
Жительница Молдовы с коронавирусом села в самолет из Италии: на борту были украинцы
12:17
"Вдохновляют на подвиги": Зеленский трогательно поздравил украинок с 8 марта
12:14
В Италии 16 млн граждан на карантине, Чехия просит запретить итальянцам въезд в Европу Видео
11:26
Любил PUBG и рэпера Face: в России сын судьи застрелил одноклассника
10:28
Обрушение карантинного отеля в Китае: всплыли новые жуткие подробности Видео
10:11
Москва готовится присоединить "ДНР" - бывший глава МИД Украины
09:37
На сколько коронавирус способен обвалить гривну мнение
09:29
Зеленский рассказал о желании вешать людей
09:00
Гороскоп на 8 марта 2020 всех знаков Зодиака: встреча с суженым и любовный удар
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять