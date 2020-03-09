"Поблажек не будет": в Слуге народа оценили причастность Шмыгаля к Роттердам+

Денис Шмгыаль руководил Бурштынской ТЭС / dtek.com

Заместитель главы парламентской фракции партии Слуга народа Евгения Кравчук прокомментировала возможную связь премьер-министра Дениса Шмыгаля со схемой Роттердам+.

В интервью Каналу 24 она напомнила, что одним из первых шагов новой власти в энергетической сфере стала отмена формулы Роттердам+.

Нардеп от Слуги народа подчеркнула, что если будут появляться доказательства коррупции премьер-министра, тогда поблажек для него не будет.

"Если хоть кто-то найдет доказательства сейчас, будут какие-то коррупционные обвинения - поверьте, никаких поблажек ни для кого не будет. Сейчас нет никакого основания говорить, что Денис Шмыгаль является кем-то иным, нежели человеком президента", - утверждает Кравчук.

При этом в материале сообщается, что в 2017-2018 годах, когда Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС, энергетический холдинг Рината Ахметова по низким ценам покупал уголь на Донбассе и по формуле Роттердам+ производил из него электроэнергию на Бурштынской ТЭС, которую по европейским ценам продавал в Европу.

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Напомним, ранее Кравчук рассказала, как ищут замену Арсену Авакову.

Как известно 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство. В этот же день парламент назначил Дениса Шмыгаля новым руководителем Кабмина и утвердил новый состав правительства.