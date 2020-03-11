Зеленский "обезглавил" Киевскую ОГА

Алексей Чернышов и Владимир Зеленский / Фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышова с должности главы Киевской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе №75/2020, опубликованном на сайте главы государства. Документ датирован 11 марта.

"Уволить Чернышова Алексея Михайловича с должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

Указом №76/2020 временно исполняющим обязанности главы Киевской облгосадминистрации назначен Василий Володин.

Василий Володин занимал должность заместителя главы Киевской областной государственной администрации. До этого был исполняющим обязанности генерального директора ГП Электронмаш.

Напомним, 42-летний Алексей Чернышов возглавит Министерство развития общин и территорий.

Уроженец Харькова, Чернышов с октября 2019 возглавлял КГГА. Известный бизнесмен и инвестор, которого в СМИ называют близким соратником другого влиятельного харьковчанина и нынешнего нардепа ОПЗЖ Александра Фельдмана.