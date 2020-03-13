"Не только Цой и Высоцкий": Ницой рассказала, какие "щупальца русского мира" грозят украинцам

Лариса Ницой / Главред

Украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, заявила о том, что в перечень пресловутых щупалец русского мира входят не только творчество Михаила Булгакова, Виктора Цоя и Владимира Высоцкого.

"Пушкин, Лермонтов, Достоевский и т.д. - это все щупальца "русского мира", которые культивируются в Украине. Именно поэтому все эти "щупальца" насаживается русская культура и русский мировоззрение.Должны ли мы о всех этих людей знать? Да, должны. Но, когда в Украине не празднуется 200-летие Кулиша, но празднуется 200-летие Пушкина, это неправильно. Для нас Кулиш намного весомее, потому что "кулишивкой" мы, собственно, и пишем. И Шевченко писал "кулишивкой". Именно Кулиш придумал фонетику, транскрипцию и все остальное. А что такое Пушкин для Украины? Пушкин для Украины - это ничто. Однако мы празднуем знаменательные даты Пушкина, а Кулиша - нет", - рассказала она.

Читайте также"Праздник остается с душком": Ницой рассказала, что нужно сделать с 8 МартаПо мнению писательницы, до тех пор, пока украинцы окончательно не изживут в себе преклонение перед русской культурой.

Пока украинцы не ценят своего, пока они русское ставят над украинским, все это, включая Пушкиным, следует расценивать как щупальца "русского мира". Как и плакат Высоцкого, который висит на весь Украинский Дом, и все валом валят туда и цветы несут. А давайте вспомним какого-то украинского певца, барда, которого уже нет в живых, и чтобы на концерты, посвященные его памяти, украинцы бы валом валили с цветами. Разве у нас таких нет? Есть!! Но мы не знаем своего", - высказалась Ницой.

В качестве примера негативного влияния на украинскую культуру со стороны "русского мира" Ницой вспомнила историю об убийстве известного композитора Николая Леонтовича сотрудником ЧК Афанасием Грищенко в 1921 году.

"Почему не знаем? И пока эти "щупальца" кругом, на каждом шагу, мы не можем это место заполнить своим. Надо освободить это место, как шкаф от вещей, и заполнить своим.Вспомните того же Леонтовича, который известен на весь мир своим "Щедрик" и которого убили НКВДисты, так же щупальца "русского мира". И Россия так поступает со всем украинским", - подытожила она.

Напомним, ранее, в январе 2018-го, известный историк Владимир Вятрович (тогда он занимал пост главы Украинского института национальной памяти) заявил о том, что творчество писателя Михаила Булгакова, барда/актера Владимира Высоцкого и рок-музыканта (лидера группы Кино) Виктора Цоя представляет из себя весьма хитро придуманные "щупальца русского мира".