В Минздраве закончили антикоронавирусный закон: детали документа

Скорая помощь, коронавирус / УНИАН

Министр здравоохранения Илья Емец представил проект закона, посвященного борьбе с китайским коронавирусом Covid-19 в Украине.

Такое сообщение было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Документ, подготовленный Минздравом, предусматривает:

- максимальное упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом (ради ускорения процесса закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем);

- возможность сотрудникам выполнять работу из дома;

-запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек;

- запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля во время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;

- усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;

- четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции, а также ответственности за несоблюдение карантина.

Напомним, ранее украинский Кабмин во главе с премьером Денисом Шмыгалем 11 марта ввел карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса Covid-19. Ограничительные / запретительные меры будут действовать с 12 марта до 3 апреля. Карантин предполагает: а)закрытие учебных заведений, б) запрещение массовых собраний более 200 человек, в) закрытие авиасообщения с некоторыми странами.