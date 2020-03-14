Попали по крыше: в Киеве обстреляли посольство России

В Киеве обстреляли посольство России / Скриншот

В субботу вечером, 14 марта, возле посольства России в Украине усилили меры безопасности из-за марша добровольцев, участники которого пришли к зданию дипломатического представительства.

Во время акции кто-то из участников выстрелил по посольству России из ракетницы.

При этом на опубликованных кадрах видно, что ракета срикошетила и попала по крыше посольства.

Отметим, что участники акции порвали флаг РФ и повесили его на заборе посольства, также зажгли файера.

При этом вокруг посольства РФ серьезно усилили меры безопасности из-за марша добровольцев.

На подходе дежурили несколько сотен бойцов Нацгвардии, более 40 полицейских машин и ГСЧС. Также само посольство оградили высоким забором.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 марта, в центре Киева по случаю Дня украинского добровольца участники Марша патриотов пришли к Офисе президента.