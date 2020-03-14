Участники Марша патриотов пришли к Офису Зеленского

В Киева состоялся Марш патриотов/ informator.ua

В субботу, 14 марта, в центре Киева по случаю Дня украинского добровольца проходит Марш патриотов.

Участники мероприятия собрались на Михайловской площади, перед ними выступили ораторы и музыкальные группы.

После этого колонна участников марша двинулась с Михайловской площади через улицу Трехсвятительскую в сторону Европейской площади, которую перекрыли для их прохождения.

В общей сложности в марше принимают участие несколько тысяч человек.

После этого участники марша прошли по улицам Грушевского, Шелковичной, Институтской, Банковой к Офису президента.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина должна достойно чествовать добровольцев, вернувшихся с фронта.

"Это день настоящих патриотов, которые в решающий момент встали на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Крайне важным для нас является сохранение светлой памяти о героях-добровольцах, ведь пока жива память о тех, кто сделал первый мужественный шаг на защиту Украины в тяжелое для нее время, кто отдал самое ценное - свою жизнь, до тех пор не угаснет воля к борьбе за наше будущее, будущее наших детей", - говорится в поздравлении главы государства ко Дню украинского добровольца, размещенном в Telegram-канале президента.

Он добавил, что благодаря самоотверженности и героизму, продемонстрированным воинами-добровольцами в боях с российским агрессором, добровольческое движение навсегда вошло в историю Украины и в дальнейшем будет оставаться подтверждением свободолюбия украинского народа и несокрушимости его духа.

Отметим, что в связи с карантином в Киеве должны были отменить все массовые мероприятия, однако организаторы заявили, что никаких судебных запретов на проведение мероприятий нет.

/ informator.ua

Как известно, День добровольца установила 17 января 2017 года Верховная Рада Украины. Именно 14 марта в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона.