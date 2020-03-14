Участники Марша патриотов пришли к Офису Зеленского

Владимир Зеленский напомнил о необходимости чествовать добровольцев, вернувшихся с фронта.
В субботу, 14 марта, в центре Киева по случаю Дня украинского добровольца проходит Марш патриотов.
Участники мероприятия собрались на Михайловской площади, перед ними выступили ораторы и музыкальные группы.
После этого колонна участников марша двинулась с Михайловской площади через улицу Трехсвятительскую в сторону Европейской площади, которую перекрыли для их прохождения.
В общей сложности в марше принимают участие несколько тысяч человек.
После этого участники марша прошли по улицам Грушевского, Шелковичной, Институтской, Банковой к Офису президента.
В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина должна достойно чествовать добровольцев, вернувшихся с фронта.
"Это день настоящих патриотов, которые в решающий момент встали на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Крайне важным для нас является сохранение светлой памяти о героях-добровольцах, ведь пока жива память о тех, кто сделал первый мужественный шаг на защиту Украины в тяжелое для нее время, кто отдал самое ценное - свою жизнь, до тех пор не угаснет воля к борьбе за наше будущее, будущее наших детей", - говорится в поздравлении главы государства ко Дню украинского добровольца, размещенном в Telegram-канале президента.
Он добавил, что благодаря самоотверженности и героизму, продемонстрированным воинами-добровольцами в боях с российским агрессором, добровольческое движение навсегда вошло в историю Украины и в дальнейшем будет оставаться подтверждением свободолюбия украинского народа и несокрушимости его духа.
Отметим, что в связи с карантином в Киеве должны были отменить все массовые мероприятия, однако организаторы заявили, что никаких судебных запретов на проведение мероприятий нет.
Как известно, День добровольца установила 17 января 2017 года Верховная Рада Украины. Именно 14 марта в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона.