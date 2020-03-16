Карантин в Украине: какие города уже "закрыты"

Украина пытается предотвратить распространение коронавируса COVID-19 / УНИАН

Из-за пандемии опасного китайского коронавируса COVID-19 местные власти ряда городов Украины приняли решение приостановить работу объектов массового скопления людей, в том числе ТРЦ и заведений общепита.

В частности, принял решение об усилении карантина Запорожский городской совет. Как сообщил его глава Владимир Буряк, в городе временно останавливают работу все объекты общего пользования с присутствием более 10 человек:

все магазины, кроме продуктовых и аптек;

кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки и другие культурные и развлекательные заведения;

кафе, рестораны, предприятия общественного питания;

детские развлекательные центры и клубы, площадки, в том числе и спортивные;

фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, спортивные площадки и стадионы;

торгово-развлекательные центры;

все рынки.

Общественный транспорт в Запорожье будет работать в штатном режиме.

Ужгородский горсовет также принял решение об усилении карантина из-за коронавируса. В частности, с 17 марта будут закрыты все заведения общественного питания, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Мэр Николаева Александр Сенкевич подписал решение о том, что с 17 марта будет приостановлена работа всех общественных заведений независимо от формы собственности и подчинения с присутствием больше 10 человек.

"Кое-кто может говорить, что это сильно резкий шаг, но я считаю, что нам нужно перестраховаться и избегать возможного столпотворения людей во всех местах, где они могут находиться массово", - сказал Александр Сенкевич в своем обращении, опубликованном в Instagram.

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Мэрия Ивано-Франковска также решила объявить в городе тотальный карантин. С 00:00 17 марта во Франковске будет закрыто все, кроме магазинов, аптек и заправок.

"Мы рекомендуем перейти на дистанционную форму работы. Остаются только службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Остановить работу всех заведений (кафе, торговых центров, кинотеатров, театров, строительных рынков, бассейнов и спортзалов), кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. Владельцам продуктовых рынков и общественного транспорта - проводить дезинфекцию постоянно", - заявил мэр Руслан Марцинкив.

Кроме того в Ивано-Франковске коммунальный и частный общественный транспорт будет работать по графику выходного дня.

Тернополь также скорее всего "закроют" с 17 марта. Будут работать только продуктовые магазины и аптеки, передают Украинские новости. Как сообщила начальник пресс-службы Тернопольского городского совета Марьяна Зварыч, на 16:00 понедельника запланировано совещание, на котором и будет принято соответствующее решение.

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Напомним, с 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 Одесса закрыла все заведения общественного питания и непродуктовые магазины. Такое же решение ранее приняли и во Львове. Киев также переходит на чрезвычайку: из-за карантина закрывают ТРЦ, магазины и общепит.

Как сообщал Главред, по данным МОЗ, в Украине зафиксировали два новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. В частности, 16 марта в Черновицкой области у двух женщин было лабораторно подтверждено наличие COVID-19. Обе пациентки изолированы, их состояние стабильное. В целом, на данный момент в Украине получено пять положительных результатов на COVID-19: четыре - в Черновицкой области, один (летальный случай) - в Житомирской области.