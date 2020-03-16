УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Власти бессильны: Covid-19 будет бушевать до 2021 года, заболеют миллионы – СМИ

16 марта 2020, 10:10

У большинства людей должен появиться иммунитет к коронавирусу.

Коронавирус
Сдержать эпидемию Covid-19 власти не в состоянии / Reuters

В Великобритании эпидемия коронавируса продлится до весны 2021 года и может привести к госпитализации до 8 миллионов человек.

Как говорится в секретном отчете для высокопоставленных чиновников британской Национальной службы здравоохранения, до 80% британцев рискуют заразиться коронавирусом.

Как утверждает профессор Крис Уитти, главный медицинский советник правительства, четырех из пяти британцев "ожидает" заражение вирусом.

Как пишет The Guardian, секретный документ был составлен группой по обеспечению готовности и реагированию в чрезвычайных ситуациях и одобрен как достоверный доктором Сьюзан Хопкинс, ведущим должностным лицом, занимающимся вспышкой в Британии. Он был передан руководителям больниц и старшим врачам в Национальной службе здравоохранения.

Читайте такжеСтало известно о смертельной опасности популярного жаропонижающего при коронавирусеВ то же время французский министр образования Жан-Мишель Бланке уверяет, что распространение коронавируса пойдет на убыль после того, как им переболеют до 70% населения страны и у большинства появится иммунитет.

"Мы считаем, что в итоге от 50 до 70% населения заразится, что положит конец вирусу, так как у большинства людей появится иммунитет - и вирус исчезнет сам по себе", - цитирует французского чиновника bfmtv.com.

Он уверен, что полностью сдержать эпидемию Covid-19 в стране власти не в состоянии и потому просто пытаются растянуть этот процесс во времени, чтобы от наплыва пациентов (тех самых 1-5% "тяжелых") не застопорилась система здравоохранения.

Читайте такжеПора признать: коронавирус - это новая мировая война

По состоянию на 16 марта в мире зарегистрировано 169 тыс. 387 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 6 тыс. 513 человек умерли. При этом 77 тыс. 257 человек выздоровели.

коронавирус китайский коронавирус пандемия Covid-19
Сейчас вы просматриваете новость «Власти бессильны: Covid-19 будет бушевать до 2021 года, заболеют миллионы – СМИ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:32
В Украине два новых случая заболевания коронавирусом - Минздрав
10:10
Власти бессильны: Covid-19 будет бушевать до 2021 года, заболеют миллионы – СМИ
10:03
Почему в деградации Украины виновны... патриоты мнение
10:01
Врач рассказал, какая диета поможет уберечься от коронавируса
10:00
Гороскоп на 16 марта всех знаков Зодиака: глобальные перемены, миражи и слитый секрет
09:38
"Курс по 30 будет благом": появился пугающий прогноз обрушения гривны
09:28
Украинскую "девушку Бонда" подкосил коронавирус
09:03
Еще одна страна ввела строгие ограничения из-за COVID-19 Видео
08:52
Трамп сдал анализы на коронавирус: результаты
08:39
Консультационный совет по Донбассу: в Слуге народа прояснили ситуацию
08:28
Пора признать: коронавирус - это новая мировая война мнение
08:02
Чехия ушла на жесткий карантин
07:27
В МОЗ рассказали, есть ли среди эвакуированных из Италии украинцев зараженные COVID-19 Видео
06:58
Атака COVID-19: Одесса пошла на крайние меры из-за коронавируса
06:53
Следите за руками: что в Украине могут изменить под прикрытием коронавируса мнение
06:34
Угроза дефолта: эксперт оценил худший сценарий для экономики Украины
06:06
Модные купальники 2020: самые горячие тренды на лето - фото Фото
05:30
Как не заразиться COVID-19: ученые выяснили новые важные факты
05:02
Карантин с пользой для себя: как тонировать волосы дома – советы и фото Фото
04:36
Названа неожиданная опасность сахара
04:29
Ницой рассказала о жуткой проблеме детей на Донбассе и в Крыму
03:51
Безумный взгляд разрушителя: астролог назвала самый двуличный знак Зодиака
03:09
Порноактриса-худышка порадовала фанатов сексуальными и пикантными снимками Фото
02:35
Водка, бренди, ром: спасет ли алкоголь от коронавируса - ответ врачей
00:53
"Зараза пострашнее коронавируса": "няш-мяш" Поклонская тявкнула в адрес Ницой
00:19
16 марта – какой сегодня праздник: что делать в Евтропиев день Видео
15 марта, воскресенье
23:54
Украина "впарила" 2 млн медицинских масок: жесткий ответ МИД
23:15
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами приземлился в Борисполе
23:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 15-03-2020: вокальные бои Видео
22:28
Магазины под замок: Львов пошел на крайние меры из-за коронавируса
21:43
"Не суньте руки в рот": Комаровский назвал подвиды коронавируса и поведал, как не заразиться
21:11
Убежит и спрячется: женские прически, которые дико бесят мужчин - фото Фото
21:06
Без паники: Минздрав отменит проведение плановых операций
20:29
Долгожданная эвакуация: сколько украинцев заберут из Италии
20:26
За сутки до закрытия границ МАУ взвентили цены: в Мининфраструктуры ответили
19:57
Жуткий коронавирус: куда обращаться украинцам при заражении
19:40
Весенний маникюр 2020 – самый модный френч и маникюр в стиле модерна: фото Фото
19:37
Очереди в аптеках и пустые полки в магазинах: как живут украинцы в Польше во время пандемии
19:21
"Не будьте легкомысленными": глава Минздрава экстренно обратился к украинцам
18:57
Украинские больницы получат необходимое для борьбы с коронавирусом: что передадут
18:40
"Влияние планет смерти и разрушения": названы светлые и темные дни новой недели Видео
18:33
Стало известно, как чувствуют себя заразившиеся коронавирусом украинцы в Черновцах Видео
18:28
Удар коронавируса: украинцев экстренно эвакуируют из двух европейских стран Видео
18:06
Какой бульон полезный: почему блюдо дают тяжело больным Видео
17:50
Закрытые школы и еда "с собой": как живут украинцы в коронавирусной Чехии
17:20
Стало известно о смертельной опасности популярного жаропонижающего при коронавирусе
17:00
США продолжают затягивать удавку на шее России
17:00
Новые мужские стрижки 2020: месси кроп и отросший андеркат - фото Фото
16:26
Выстрел в снайпера: в Москве охраннику Путина прострелили голову
16:08
"Убеждать людей, что у них грипп": в Украине коронавирус подозревают у 12 граждан Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять