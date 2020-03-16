Власти бессильны: Covid-19 будет бушевать до 2021 года, заболеют миллионы – СМИ

Сдержать эпидемию Covid-19 власти не в состоянии / Reuters

В Великобритании эпидемия коронавируса продлится до весны 2021 года и может привести к госпитализации до 8 миллионов человек.

Как говорится в секретном отчете для высокопоставленных чиновников британской Национальной службы здравоохранения, до 80% британцев рискуют заразиться коронавирусом.

Как утверждает профессор Крис Уитти, главный медицинский советник правительства, четырех из пяти британцев "ожидает" заражение вирусом.

Как пишет The Guardian, секретный документ был составлен группой по обеспечению готовности и реагированию в чрезвычайных ситуациях и одобрен как достоверный доктором Сьюзан Хопкинс, ведущим должностным лицом, занимающимся вспышкой в Британии. Он был передан руководителям больниц и старшим врачам в Национальной службе здравоохранения.

Читайте такжеСтало известно о смертельной опасности популярного жаропонижающего при коронавирусеВ то же время французский министр образования Жан-Мишель Бланке уверяет, что распространение коронавируса пойдет на убыль после того, как им переболеют до 70% населения страны и у большинства появится иммунитет.

"Мы считаем, что в итоге от 50 до 70% населения заразится, что положит конец вирусу, так как у большинства людей появится иммунитет - и вирус исчезнет сам по себе", - цитирует французского чиновника bfmtv.com.

Он уверен, что полностью сдержать эпидемию Covid-19 в стране власти не в состоянии и потому просто пытаются растянуть этот процесс во времени, чтобы от наплыва пациентов (тех самых 1-5% "тяжелых") не застопорилась система здравоохранения.

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По состоянию на 16 марта в мире зарегистрировано 169 тыс. 387 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 6 тыс. 513 человек умерли. При этом 77 тыс. 257 человек выздоровели.